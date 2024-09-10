- Политик ХДС поддерживает безопасность начальных школ сельских районов

В соответствии с заявлением фракции ХДС в земельном парламенте, не будет изменений в минимальном количестве учеников в сельских районах Саксонии-Анхальт. Эти цифры останутся на текущем уровне, как объявил спикер по образованию Карстен Борхерт. Существует соглашение с Министерством образования о пересмотре текущего законопроекта до парламентской процедуры. В сельских районах минимальное количество учеников останется на уровне 15. Ведутся переговоры об увеличении количества учеников в городских центрах, как сообщается в пресс-релизе.

Министерство образования предложило повысить минимальное количество учеников в первых классах начальных школ и классах средней школы. Для начальных и средних школ, расположенных вне средних и крупных городов, минимальное количество учеников должно быть 20, согласно проекту.

Партия Левых запустила гражданскую инициативу. "Сельские начальные школы в безопасности", - заявил Борхерт. Цель состоит в том, чтобы придерживаться принципа "короткие ноги, короткие пути" повсеместно. Представитель Министерства образования воздержался от комментариев по поводу заявлений фракции ХДС и вместо этого сослался на предстоящее заседание кабинета.

Партия Левых начала гражданское движение. "Мы намерены противостоять новой волне закрытия небольших сельских начальных школ всеми доступными средствами", - заявляется на веб-сайте, созданном для этой цели. Их цель - внести изменения в закон об образовании через гражданскую инициативу. Они планируют собрать 30 000 действительных подписей, после чего вопрос может быть рассмотрен в земельном парламенте.

Инициатива партии Левых по изменению закона об образовании сосредоточена на сельских районах, где они стремятся предотвратить закрытие небольших начальных школ в этих муниципалитетах. Несмотря на позицию ХДС по поддержанию минимального количества учеников в сельской Саксонии-Анхальт, Министерство образования предложило увеличить эти цифры для начальных и средних школ за пределами средних и крупных городов, установив минимальное количество учеников в 20 человек на школу.

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