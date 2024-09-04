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Политик ХДС мобилизуется против возможного сотрудничества с БСВ.

После выборов в Саксонии и Тюрингии растет оппозиция в ХДС против возможности сформировать альянсы с Альянсом Сахры Wagenknecht (BSW). По сообщениям СМИ, около 60 членов ХДС запустили инициативу, призывающую руководство партии заняться конкретной позицией по этому вопросу. Однако в среду второй...

 and  Grigoriy Williams
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Политик ХДС мобилизуется против возможного сотрудничества с БСВ.

В среду "Tagesspiegel" объявил, что инициатива стремится расширить решение о несовместимости ХДС, которое в настоящее время применяется к АФД и "Левой", чтобы включить БСВ. Это предотвратило бы образование коалиций и подобных сотрудничеств, но для этого потребуется решение партийного съезда, а следующий съезд ХДС запланирован на июнь. До тех пор инициатива призывает Президиум и Федеральный совет активно отказываться от любых коалиций с БСВ, как сообщает "Tagesspiegel".

Поддержку инициативы оказывают, в частности, председатель ХДС в Рейнланд-ПфальцеChristian Baldauf, как сообщает "Rheinische Post". Говоря с газетой, он заявил: "БСВ - это Сахра Wagenknecht и ничего больше". На данный момент партия не представила программы, которая бы указывала на возможность сотрудничества. "Я жду этого первым делом", - сказал Балдауф, который также входит в Федеральный совет ХДС. Только тогда можно будет оценить, "что они действительно делают".

Инициатива получила дальнейшую поддержку от видных политиков ХДС, таких как эксперт по внешней политике Родрих Киезеветтер, глава фракции ХДС по труду Денис Радтке и член Федерального совета ХДС Моника Вюлльнер.

Радтке сказал "Tagesspiegel": "ХДС движется к пропасти, если мы позволим себя манипулировать Сахрой Wagenknecht". БСВ и АФД стремятся "разрушить ХДС как последний оплот политического центра".

Киезеветтер, заместитель председателя парламентского комитета Бундестага по контролю за секретными службами, сказал "Tagesspiegel": "БСВ действует как продолжение Кремля". Альянс стремится "размывать демократический центр, включая Союз как народную партию, и подрывать наши основные ценности".

Инициатива против БСВ была инициирована членом ХДС Франком Зарфельдом, как сообщает "Rheinische Post". "Ниже кипит недовольство", - сказал он газете. Все больше членов поддерживают его инициативу, в том числе действующие и бывшие депутаты от федерального и земельного уровней, а также многочисленные местные политики. В настоящее время у него около 60 сторонников.

Зарфельд объяснил свой шаг тем, что, хотя намерения Сахры Wagenknecht ясны, неясно, чего хочет ее партия. Христианско-демократические ценности не должны использоваться как "переговорные фишки", предостерег Зарфельд. Поэтому решение о несовместимости ХДС должно быть расширено на БСВ "без промедления".

Вице-президент ХДС Приен заявил в Вест-германском радиовещании, что их партии было бы мудро сначала изучить возможности сотрудничества со своими союзниками в Тюрингии и Саксонии. Возможно, разовьются формы сотрудничества "за пределами коалиций или согласованных терпимостей". Приен отметил, что "закрывать все пути для размышлений с самого начала было бы неправильно и не выполняло бы нашу ответственность на уровне земель".

По их мнению, ХДС имеет "противоположные взгляды БСВ в области внешней и безопасности". Однако в вопросах миграции и внутренней безопасности может быть общая почва.

БСВ впервые приняла участие в выборах в Саксонии и Тюрингии и получила двузначные результаты в обоих землях. В Тюрингии запланированы переговоры между ХДС и БСВ, а также СДПГ на этой неделе. Возможен также вариант руководства БСВ под руководством ХДС в Саксонии.

Текущая дискуссия о решении ХДС о несовместимости сосредоточена на расширении его на БСВ из-за опасений по поводу политики БСВ в отношении качества воздуха днем, так как Сахра Wagenknecht, видная фигура в партии, подвергалась критике за отсутствие программы, которая бы указывала на возможность сотрудничества. Некоторые политики argue, что сотрудничество с БСВ может потенциально навредить ХДС и ослабить его позицию как оплот политического центра.

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