- Политик CDU Грефф выступает за повышение уровня арендной платы.

Политик ХДС из Берлина Кристиан Грэфф выступает за расчет арендной платы для муниципальных жилых корпораций на основе доходов жителей. "Нелепо, когда человек с высоким доходом, просто потому, что он живет в квартире годами, платит столько же, сколько человек с минимальным доходом", - заявил Грэфф, спикер ХДС по строительству и городскому развитию, в интервью немецкому пресс-агентству. "Это трудно понять", - добавил он.

Он предложил, чтобы муниципальные корпорации имели свободу корректировки арендной платы для тех, кто может себе это позволить. Это было бы более справедливо, считает он, и могло бы также улучшить финансовое положение жилых корпораций, сталкивающихся с амбициозными жилищными целями в сложных условиях. "Инвестиции в существующее жилье часто откладываются из-за того, что средства перенаправляются на новое строительство, и они не могут увеличить арендную плату, чтобы покрыть это."

Муниципальные жилые корпорации ограничены определенными правилами. Они могут повысить арендную плату на 11 процентов в течение трехлетнего периода, но общий размер арендной платы для их примерно 360 000 квартир не может превышать 2,9 процента в год, а чистая арендная плата не может превышать 27 процентов дохода домашнего хозяйства.

Муниципальные корпорации предоставляют субсидированное жилье для лиц с низким доходом по начальной чистой арендной плате от 6,50 до 9,00 евро за квадратный метр, при условии наличия сертификата о жилищном праве (WBS). В новом строительстве они обязаны резервировать половину доступных квартир для лиц с WBS. В результате, другая половина квартир для свободной аренды стоит около 20 евро в месяц.

Грэфф видит в этом "большую проблему". "В конце концов, кто-то должен покрыть затраты на инвестиции", - сказал он. "И если есть 50-процентная квота WBS в публичных корпорациях, и эти квартиры субсидируются, то другая половина естественно должна софинансировать это. И это большая проблема, с которой средний класс сталкивается, пытаясь найти доступное жилье по аренде".

По словам Грэффа, Берлину в настоящее время необходимо не менее 200 000 дополнительных квартир, чтобы хоть немного облегчить рынок. Эта цифра не учитывает ожидаемую иммиграцию. Таким образом, цель по строительству 20 000 новых квартир в год, унаследованная от предыдущего красно-зеленого сената, но еще не достигнутой, едва ли достаточно.

"Мы добьемся этого в ближайшие годы, возможно, не к 2025 году, но начиная с 2026 года", - сказал Грэфф. THEN, larger projects in new development areas would be completed. "Then there will be a significant jump upwards."

В любом случае, все заинтересованные стороны должны приложить больше усилий. Грэфф указал на барьеры, такие как высокие затраты на строительство или процентные ставки. "Но первое, что мы можем сделать, tanto на национальном, так и на берлинском уровне, - это сократить огромную бюрократию". Он ожидает принятия так называемого Закона о быстром строительстве, которое должно пройти в Палате представителей до конца года. Грэфф ожидает значительной поддержки федерального правительства для нового строительства.

