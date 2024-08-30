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ПанорамаНовостиВторая мировая война и Вторая мировая война

Политические представители приводят параллели между предлагаемым запретом курения и Холокостом.

Премьер-министр Стармер Великобритании предложил ограничить курение на открытом воздухе, что вызвало серьезную критику. Консервативный политик спровоцировал скандал, сравнивая эту меру с Холокостом.

 and  Alex Stellmacher
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- Политические представители приводят параллели между предлагаемым запретом курения и Холокостом.

Британский консервативный депутат, в частности Эстер Маквей, вызвала скандал, сравнивая предстоящие ужесточения ограничений на курение на открытом воздухе с Холокостом. Используя известную цитату немецкого пастора Мартина Нимоöllера, в которой есть фраза "Я не был евреем", Маквей опубликовала пост в Twitter.

Совет депутатов британских евреев резко осудил Маквей, назвав пост "отвратительным" и "невероятно нетактичным". Различные лица, в том числе министр здравоохранения Уэс Стритинг, призвали Маквей удалить пост. Маквей, 56-летняя женщина, которая ранее носила титул "Министр здравого смысла" при бывшем премьер-министре Риши Сунаке, ответила на критику в другом посте в Twitter, заявив, что не собирается "поддаваться давлению со стороны политической корректной городской элиты, намеренно искажающей мои слова". Она объяснила это как аналогию: "Те, кто ограничивает свободы, начинают с seemingly harmless targets".

В другом развитии событий новый премьер-министр Кир Стармер подтвердил намерение своего правительства расширить ограничения на курение на открытом воздухе. Говорят, что эти меры могут включать запреты в пивных садах, вокруг спортивных сооружений, больниц и даже небольших парков. Сектор гостеприимства критикует эти планы, предупреждая, что они могут привести к краху британских пабов.

Сравнение Маквей между предстоящими ужесточениями ограничений на курение на открытом воздухе и Холокостом, ссылаясь на Вторую мировую войну, вызвало возмущение. Несмотря на критику, Маквей осталась непреклонной, используя аналогию, сравнивающую ограничителей свобод с теми, кто начинал с seemingly harmless targets, ссылаясь на Вторую мировую войну еще раз.

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