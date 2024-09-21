Политические партии в США исторически идентифицировались с различными цветами: республиканцы ассоциировались с красным, а демократы - с синим.

За столом для голосования CNN в студии Атланты технология не была особенно захватывающей (в какой-то момент продюсер был замечен, как вручную корректирует карту позади ведущих, отвернувшись от камеры). Однако по мере поступавших результатов неопределившиеся штаты один за другим меняли свой цвет, пока триумфальная победа республиканского кандидата в президенты Рональда Рейгана над действующим президентом Джимми Картером не превратила преобладающий оранжевый цвет карты... в море... синего.

В ту ночь на NBC ведущий Дэвид Бринкли шутливо заметил, что западная часть карты его сети, доминирующая республиканцами, стала такой синей, что казалось, будто расширяется задний двор с бассейном. В то же время Уолтер Кронкайт сообщал зрителям CBS, что "США tonight в основном синие".

Сегодня ассоциация республиканцев с красным и демократов с синим кажется неотъемлемой частью американской политики, с фразами вроде "синих штатов" и "красных штатов", звучащими повсюду. Но эта ассоциация действительно закрепилась в сознании общественности только после президентских выборов 2000 года между Джорджем Бушем-младшим и Альбертом Гором.

До наступления нового тысячелетия ситуация была обратной. Цветовая схема варьировалась в зависимости от источника новостей, и некоторые outlets меняли свою цветовую кодировку между выборами.

В ту ночь 1980 года, например, ABC была исключением, отображая республиканцев красным, в то время как четыре года назад они использовали желтый. Во время освещения выборов 1984 года на ABC Бринкли, теперь работавший на ABC, дал импровизированное объяснение этому изменению: "Красный, R, Рейган – вот почему мы выбрали красный".

Цветное прошлое

Взаимосвязь ГОП с синим уходит корнями в прошлое. Эта ассоциация может быть прослежена до Гражданской войны в Америке, когда Армия Союза Авраама Линкольна часто узнавалась по своим темно-синим мундирам, в отличие от серого, обычно ассоциируемого с военными Конфедерации.

Этот оттенок также был сознательно использован Республиканской партией в XX веке. С 1970-х годов, по мере того как брендинг кампаний становилось все более продвинутым, большинство логотипов Республиканской партии склонялись к синему. На мероприятии в штаб-квартире республиканцев в Вашингтоне, округ Колумбия, в 1984 году был представлен огромный задний план карты, где организаторы снимали зеленые покрытия со каждого штата, чтобы открыть сверкающую синюю ткань для 49 штатов, объявивших поддержку Рейгану.

Синий исторически ассоциировался с богатством и консерватизмом и был одним из самых дорогих цветов в производстве. С другой стороны, красный долгие годы ассоциировался с радикализмом.

Красный присутствует на флагах, логотипах и эмблемах левых политических организаций, от радикальных коммунистов (таких как "Красная Китай") до европейских социал-демократических партий, Канады и Австралии. Наиболее ранние карты выборов, такие как Атлас статистики США 1883 года Скрибнера, следовали схеме красный для демократов, синий для республиканцев, которая была бы знакома политическим наблюдателям за пределами США.

Тем не менее, ни одна из партий не имела официального цвета. И до 1970-х годов новости о выборах транслировались в черно-белом формате, а газеты в основном использовали монохромную печать, делая контраст более важным, чем цвет.

Единство сетей

Введение цветного телевидения сделало естественным использование основных цветов американских флагов на выборах сетями. И когда в 1976 году NBC представила карту выборов, освещенную тысячами лампочек, казалось логичным придерживаться глобальных конвенций, в частности тех, которые использовались в Лондоне.

"Без лишних размышлений мы сказали синий для консерваторов, потому что такова парламентская система в Лондоне, красный для более либеральной партии", - сказал Рой Ветцель, тогдашний генеральный директор избирательного подразделения NBC, журналу Smithsonian в 2012 году. "И это было все. Просто так happened".

Почему сети переключились?

Причина остается неясной. С 1984 года CBS и ABC присоединились к NBC, ассоциируя республиканцев с красным и демократов с синим. CNN приняла это изменение на выборах 1992 года, а NBC последовала в 1996 году, даже присвоив более розоватый оттенок кандидату в президенты того года Бобу Доулу.

Кажется, нет никаких доказательств того, что крупные сети сознательно сотрудничали или влияли друг на друга, чтобы соответствовать абсурдной логике ABC "R для Рейгана". Они просто имитировали друг друга, пока все не пришли к стандарту синий для демократов и красный для республиканцев. К началу 1990-х годов вечерние новости ABC стали самыми популярными из крупных сетей.

Сотрудники CNN рассказывали, как они выравнивались с другими СМИ, чтобы не сбивать с толку зрителей, в то время как бывший исполнительный вице-президент NBC News Уильям Уитли сказал, что его сеть также решила подражать своим конкурентам, чтобы "избежать недопонимания среди зрителей".

Возможно, демократы были обеспокоены ассоциацией с цветом, несущим отрицательные, маккартистские коннотации (особенно в годы холодной войны), но нет никаких доказательств того, что сети считали это несправедливым или что партия просила их изменить это.

В 2000 году произошло важное событие. Значение цветовых карт стало очевидным в понимании результатов выборов. Конкурс между Бушем и Гором был одним из самых ожесточенных и напряженных в американской истории. С пересчетами, судебными исками и решением Верховного суда по Флориде (подтверждающим победу Буша с 25 голосами выборщиков Флориды), выборы длились более месяца. Эти карты предложили СМИ удобный и эффективный способ иллюстрировать ход выборов на национальном и государственном уровне, особенно во Флориде, где разные округа оставались неопределенными.

Исследование, проведенное The Washington Post, показало, что термин "красное государство" впервые прозвучал в сегменте NBC 'Today Show' за неделю до открытия голосования в 2000 году. Однако именно после выборов этот термин, а также "синее государство", стали повседневными и вошли в обиход.

Две влиятельные публикации – The New York Times и USA Today – использовали красный цвет для Representation of Bush. Графический редактор первой из них признался журналу Smithsonian, что это была более естественная ассоциация, так как обе буквы начинались на 'r'. Редактор USA Today заявил, что просто последовал тренду, так как все уже так делали. Если бы ситуация была обратной, центр карты, доминируемый республиканцами, был бы слишком темным.

По словам Китинга Холланда, директора опросов и анализа выборов CNN с 1993 по 2014 год, переход к красным и синим штатам был катализироvan картой, опубликованной USA Today на следующий день после выборов 2000 года.

С тех пор эти цветовые ассоциации стали кратким способом суммирования политических идеологий. Обозначение штата, округа или индивидуального избирателя как "красного" или "синего" стало полезным инструментом для ведения политических дискуссий, отражающим двухпартийную систему США и систему голосования "первого прошедшего", которая классифицирует штаты как демократы или республиканцы, независимо от того, насколько близок был счет голосов. Фиолетовый, смесь синего и красного, в конечном итоге стал символом bipartisanship или колеблющихся штатов.

Однако не все приняли это изменение. Атлас выборов президента США Дэйва Липа, один из старейших онлайн-ресурсов данных о выборах, по-прежнему отображает свои карты противоположным образом. Лип, создавший атлас как студента MIT после выборов 1992 года, описал свою мотивацию как произвольную, даже пошутив, что это было его предпочтение синего цвета слонов и красного цвета ослов. Он также признался, что его предыдущий опыт работы с картами мог сыграть роль в его решении.

Цвета могут влиять на наши восприятия и поведение. Исследования показали успокаивающий эффект синего, побуждающий людей тратить больше денег в магазинах с синими интерьерами или предлагающий, что синие фонари уличного освещения могут потенциально снизить уровень преступности и самоубийств. Цвет также ассоциируется с доверием, надежностью и стабильностью.

Психологические исследования предполагают, что спортивные команды в красном могут быть более агрессивными и победоносными, чем те, которые одеты в другие цвета. Однако эти выводы часто критиковались, в том числе недавним мета-анализом в Международном журнале спорта и физических упражнений, который заключил, что "тщательно контролируемых эмпирических исследований о цвете в контексте спорта очень мало".

Исследований о корреляциях между цветом и политическими взглядами или поведением избирателей еще меньше. Однако были академические дебаты о роли языка в продвижении поляризации, разделяющей избирателей на четко противоположные лагеря.

В одном из немногих исследований об использовании "красного штата" и "синего штата" Бенджамин Гросс, профессор социологии и криминологии в университете Сент-Бонaventюра в Нью-Йорке, проанализировал использование этих терминов в газетах с 2003 по 2007 год. Статья Гросса предположила, что читатели могут развивать негативные стереотипы о своих согражданах на основе стереотипных поведений и убеждений, ассоциируемых с "красным штатом" или "синим штатом".

Говоря о CNN перед выборами 2024 года, более чем через десять лет после публикации своего исследования, Гросс отметил, что эти термины отражают отсутствие взаимопонимания и политической нюансировки в все более разобщенной Америке. Он добавил, что к тому времени социальные сети еще больше усугубили эту ситуацию, сказав: "Если бы я проанализировал использование 'красного штата' и 'синего штата' в хэштегах Twitter, меня бы это напугало... Я думаю, 'красный штат, синий штат' упал в глубоко негативное пространство, где политики и журналисты обсуждают его больше как социологический факт".

По словам Гросса, эти термины могут не охватывать множество мнений, существующих в штатах, районах и даже внутри отдельных individuals. В конце концов, проблемы редко бывают черно-белыми, и избиратели не полностью красные или синие.

"Миссури может казаться консервативным оплотом во время выборов, но районы, такие как Канзас-Сити и Сент-Луис, показывают значительную либеральную тенденцию. Это означает, что хотя может казаться, что консерваторы побеждают на президентских выборах, в этих регионах есть значительное количество либеральных избирателей. Концепция 'красных штатов' и 'синих штатов' часто упрощается, так как вы всегда найдете различные перспективы в любом конкретном месте. Есть множество individuals с либеральными взглядами даже в тех районах, которые считаются консервативными".

В контексте политических привязанностей Республиканская партия исторически ассоциировалась с цветом синий, связь, которая прослеживается back к Армии Союза Авраама Линкольна во время американской гражданской войны, известной своими темно-синими униформами. Кроме того, в 20 веке, по мере того как брендинг кампании становилось более сложным, большинство логотипов Республиканской партии склонялись к синему.

Во время президентских выборов 1980 года ABC была исключением, так как они отображали республиканцев как красных, изменив цвет с желтого четыре года назад. По словам Бринклея, который работал на ABC в то время, они выбрали красный цвет из-за его ассоциации с 'R' и Рональдом Рейганом.

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