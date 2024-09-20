Политические деятели ХДС, БСВ и СДПГ проводят свое первое заседание в Тюрингии

В Тюрингии впервые после выборов в ландтаг представители ХДС, АПСГ во главе с Сахрой Wagenknecht и СДПГ собрались вместе. Как заявил секретарь СДПГ по земельным вопросам Маркус Гайбе, это четверговое совещание, подобно предыдущим межпартийным беседам, было предварительным обменом мнениями.

Впоследствии партии будут поручать своим фракциям проанализировать эти предварительные обсуждения. Текущий формат еще не превратился в типичные предварительные беседы, которые обычно предшествуют переговорам о коалиции.

Создание правительства в Тюрингии после выборов 1 сентября, похоже, будет непростой задачей. Возможный альянс между ХДС, АПСГ и СДПГ получит 44 из 88 мест в ландтаге, что не abbastanza для большинства.

На выборах в Тюрингии АФД получила наибольшее количество голосов. Однако другие партии не хотят формировать коалицию с тюрингской АФД, которую тюрингское Управление по защите конституции считает крайне правой радикальной.

После предварительного обмена мнениями ожидается, что представители разных партий проанализируют обсуждения. Тем не менее, альянс между ХДС, АПСГ и СДПГ все равно потребует поддержки дополнительных представителей, чтобы сформировать большинство в правительстве Тюрингии.

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