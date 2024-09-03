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Политический деятель СДПГ стремится занять пост, несмотря на болезнь.

Представитель СДПГ в Тюрингии Матиас Хай борется с раком, но остается верным своим парламентским обязанностям. Однако он не готов взять на себя дополнительные позиции.

 and  Grigoriy Williams
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- Политический деятель СДПГ стремится занять пост, несмотря на болезнь.

В разгар своей борьбы с раком Матиас Хай, политик от СДПГ из Тюрингии, все же будет участвовать в предстоящем ландтаге Тюрингии. "Да, я приму мандат", - сказал Хай агентству ДПА. Однако он не планирует снова претендовать на пост лидера фракции СДПГ из-за состояния здоровья. "Нет, я не буду преследовать эту должность снова", - заявил он.

Хай представлял СДПГ в ландтаге с 2009 года, последнее время занимая пост лидера фракции. Ранее он последовательно получал мандат напрямую в избирательном округе Гота II на выборах в ландтаг. На этот раз он едва не упустил первое место местному кандидату от АФД, Стефану Штейнбрюку. Хай получил 8295 голосов, в то время как Штейнбрюк смог заполучить 8322. Несмотря на это поражение, третье место Хай в списке СДПГ на выборах в ландтаг позволяет ему войти в парламент.

Широко распространенные слухи о его смерти

Поражение Хай и социал-демократов в Готе больно ударило по Хайю. "Но это неhelpful, такова жизнь", - сказал Хай. Он убежден, что ложные слухи о его скорой смерти, которые ходили во время избирательной кампании, стоили ему значительного числа голосов.

Ложная история о его скорой кончине начала циркулировать в социальных сетях за несколько недель до выборов, эффективно отталкивая потенциальных избирателей от голосования за него. Хай публично раскрыл свой диагноз рака несколько месяцев назад.

Несмотря на ложные слухи о его смерти, Матиас Хай все же смог получить место в ландтаге благодаря своему третьему месту в списке СДПГ на выборах. Несмотря на поражение, Хай заявил, что считает, что заблуждения о его смертности существенно повлияли на его мандат в округе Гота II.

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