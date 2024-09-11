- Политическая конфронтация, связанная с поддержкой Трампом и Харрисом Свифт

Кандидат в президенты США Камала Харрис и ее соперник Дональд Трамп встретились в ожесточенном теледебате. Интересно, что известная поп-артистка Тейлор Свифт позже поддержала Харрис после дебатов. Ожесточенный обмен между Харрис и Трампом включал взаимные уколы, обвинения друг друга в том, что они ведут страну неверным путем, отсутствие стратегии по актуальным вопросам и распространение ложной информации. Поддержка Свифт Харрис сразу после дебатов привлекла внимание, учитывая ее значительное влияние в США и потенциальную способность повлиять на результаты выборов.

Первая встреча

Первый раз в истории действующий вице-президент Харрис и бывший президент США Трамп встретились лицом к лицу - встреча, которая, несомненно, имела большое значение перед выборами 5 ноября. Во время их первой встречи на сцене они обменялись рукопожатиями. Демократический кандидат Харрис представилась как "Камала Харрис" на мероприятии в Филадельфии, после чего оба начали свои нападки.

Трамп неоднократно называл Харрис "радикальной левой". В ответ демократы неоднократно обвиняли своего оппонента в том, что он не ценит потребности граждан и вместо этого сосредоточен только на том, чтобы разрушить других.

Критика хаоса и беспорядка

Харрис критиковала состояние страны во время президентства Трампа в 2021 году, отмечая самые высокие показатели безработицы со времен Великой депрессии, самый серьезный кризис здравоохранения за столетие и крупнейшее нападение на американскую демократию со времен Гражданской войны. "Мы добились того, что убрали беспорядок, оставленный Дональдом Трампом".

С другой стороны, Трамп обвинил Харрис и президента США Байдена в том, что они испортили страну во время своего срока. "У нас страна в упадке", - заявил он. Трамп неоднократно поднимал вопрос иммиграции на дебатах, обвиняя Харрис и Байдена в том, что они позволяют миллионам неконтролируемых мигрантов и преступников въезжать в страну. Кроме того, Трамп утверждал, что мигранты едят домашних животных в Спрингфилде, не предоставив никаких доказательств.

Необычное предложение

Харрис обвинила Трампа в том, что он выступает за налоговые льготы для богатых, игнорируя обычных граждан. Она призвала общественность посетить одно из мероприятий кампании Трампа, чтобы увидеть его абсурдные заявления, такие как те, которые утверждают, что ветряные турбины вызывают рак. В ответ Трамп заявил, что люди даже не посещают мероприятия кампании Харрис. Он обвинил Харрис в отсутствии экономической стратегии и в том, что она марксистка.

Харрис, в свою очередь, заявила, что как вице-президент она путешествовала по всему миру и встречалась с лидерами, которые смеялись, когда mentions Трампа. Она также говорила с ведущими военными фигурами, некоторые из которых работали с республиканцем. "Они считают вас позором".

Новые начала или старые знакомства?

В течение всего дебата оба кандидата обменивались обвинениями, и Харрис жаловалась на повторение Трампом одних и тех же необоснованных утверждений. Она призвала общественность преодолеть это и сосредоточиться на решении потребностей американских граждан.

В своем заключительном заявлении Харрис призвала к "новому пути вперед" и единству вместо разделения. Она подчеркнула, что американцы имеют больше общего, чем то, что их разделяет. Однако призыв Харрис к новому старту, несмотря на то, что она была вице-президентом в течение трех с половиной лет, может быть слабым местом в ее кампании. Трамп неоднократно спрашивал, почему Харрис не реализовала свои предложенные политические инициативы во время своего пребывания в должности. Он назвал ее "худшим вице-президентом в истории".

Важный стимул для Харрис после трудного испытания

Дебаты, организованные ABC, стали серьезным испытанием для Харрис, в то время как Трамп ранее участвовал во многих теледебатах, в том числе во время своих кампаний 2016 и 2020 годов. На своем последнем телешоу, которое состоялось в конце июня, Трамп одержал явную победу. После этого дебата Харрис заменила президента Байдена в качестве демократического кандидата, что произошло всего несколько недель назад. Перед дебатами с Трампом Харрис появлялась только на тщательно спланированных мероприятиях кампании, над которыми у нее был строгий контроль. В противостоянии с Трампом ей пришлось выступать без сценария.

К удивлению, всего через несколько минут после окончания дебатов влиятельная американская фигура Тейлор Свифт объявила о своей поддержке Харрис, заявив, что собирается голосовать за Харрис и ее напарника Тима Уолза на президентских выборах. В своем посте в Instagram Свифт выразила желание информировать своих подписчиков о позиции кандидатов. О Харрис она написала: "Она умный и талантливый лидер, и я верю, что наша страна может достичь большего, если мы будем руководствоваться мудростью, а не хаосом".

Равная борьба

Харрис и Трамп находятся в равном положении в опросах, оба стремясь завоевать голоса незаинтересованных избирателей. Согласно последнему опросу, многие не информированы о позициях Харрис. Чтобы исправить это, она сосредоточилась на разъяснении своих политических целей во время дебатов, в том числе своей основной темы - аборта и различных вопросов внешней политики, таких как Ближний Восток, Украина, Китай и Афганистан. В этих областях оба кандидата просто повторили свои прежние позиции.

Было много переговоров, прежде чем была согласована дата дебатов. Straight после первого дебата команда Харрис согласилась на другой дебат в октябре. К сожалению, конкретная дата для другого дебата еще не определена. После этого вице-президенты Тим Уолз и Д.Д. Вэнс встретятся лицом к лицу 1 октября (местное время).

В разгар интенсивного дебата Камала Харрис серьезно подняла вопрос о состоянии психического здоровья в Америке, отметив рост случаев депрессии среди американцев из-за неопределенности и беспорядков под руководством президента Трампа.

Несмотря на трудный дебат, сообщения свидетельствуют о значительном улучшении настроения и энергии Харрис после дебатов, что может указывать на снятие стресса и депрессии.

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