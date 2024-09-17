Политическая команда Харриса выявила потенциал для привлечения определенного мужского электората к репродуктивным вопросам.

В воскресенье 69-летний бывший психолог, чья рубашка провозглашала "Голосуй, как в 1973 году", присоединился к примерно 100 избирателям на мероприятии кампании Камалы Харрис, посвященном правам на аборты. Его супруга, Гэри Голдберг, 70-летний пенсионер, бывший разработчик программного обеспечения, сопровождал его.

Голдберг заявил: "Я здесь, чтобы поддержать свою жену и всех, кто заслуживает свободы управлять своими репродуктивными правами".

Республиканцы считают аборты спорным вопросом, который в основном влияет на женщин, но демократы видят решение Верховного суда 2022 года по делу "Доббс" - результат назначения консервативных судей Трампом - и последующие ограничения на аборты на уровне штатов как возможность мобилизовать больше мужчин в поддержку этой борьбы.

Цель не в том, чтобы убедить большие массы мужчин, а в том, чтобы расширить пул сторонников, которые воспринимают репродуктивные права как личную заботу. Даже небольшие успехи, достигнутые за счет увеличения явки демократических мужчин-избирателей и влияния на некоторых умеренных и независимых, могут повлиять на результаты выборов в штатах, таких как Пенсильвания, где победа может зависеть от очень узкого преимущества.

Кампания Харрис связывает этот вопрос с более широкой борьбой за автономию и использует мужчин-спokesменов, чтобы рассказать о своих личных историях о том, как запреты на аборты угрожают благополучию беременных женщин и их способности зачать в будущем. Многие из этих ораторов были мужчинами, в том числе Тим Уолз, кандидат в вице-президенты, и Даг Эмхофф, второй человек в стране.

Джули Чавес Родригес, менеджер кампании Харрис, заявляет: "Женщины, безусловно, чувствуют влияние ограничений на аборты, но мы понимаем, что это также затрагивает семьи, в том числе отцов, мужей и супругов".

Эта позиция совпадает с мнением некоторых мужчин, которых CNN интервьюировало во время остановки автобусного тура в Филадельфии.

Майкл Кук, 62-летний житель Ярдейла, Пенсильвания, приходит со своей женой. Он говорит: "Я хочу, чтобы все мои племянницы и дорогие мне женщины имели свободу управлять своими телами, принимать решения о своих телах".

Половой раздел по вопросу об абортах

Уит Эйрес, республиканский опросчик, предсказывает, что выборы будут определены тем, какие вопросы, благоприятствующие республиканцам, такие как экономика, инфляция и иммиграция, перевесят важность абортов для демократов. Однако интенсивность позиций избирателей по определенным вопросам также играет важную роль.

"Все, что мы узнали, показывает, что больше людей мотивированы экономическими и вопросами инфляции, чем абортами", - отметил Эйрес. "Но люди, мотивированные абортами, очень интенсивны и решительны".

Недавние опросы показывают, что избиратели больше доверяют Харрис в вопросах политики абортов, чем Трампу. Тем не менее, избиратели, особенно мужчины, с большей вероятностью будут считать экономику своим главным приоритетом и доверять бывшему президенту способность решать ее.

Опрос CNN, опубликованный ранее этого месяца, показал, что 40% вероятных избирателей Пенсильвании - в том числе 46% мужчин и 34% женщин - считают экономику своим главным вопросом, в то время как 12% вероятных избирателей Пенсильвании - в том числе всего 4% мужчин и 18% женщин - считают аборты своим главным вопросом. Женщины доверяют Харрис защищать права на аборты с перевесом 56% против 31%, в то время как мужчины поддерживают ее с перевесом 45% против 40%.

Самуэль Чен, республиканский стратег из Пенсильвании, утверждает, что кампании могут эффективно вовлечь вопрос, затрагивающий сегмент избирателей, расширяя дискуссию - в данном случае, расширяя дискуссию об абортах, чтобы включить здравоохранение, но нет предвзятого мнения о том, что репродуктивные права будут являться движущей силой для мужчин.

Майк Микус, демократический стратег, считает, что небольшие успехи с мужчинами могут благоприятно сказаться на кампании Харрис в Пенсильвании.

"Не нужен большой сдвиг в избирательном корпусе", - сказал Микус. "Малые сдвиги могут принести огромные последствия".

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро ссылается на предыдущие выборы - на которых он и другие демократы победили антиабортных республиканцев - как на доказательство того, что мужчин также волнуют репродуктивные права. Шапиро также утверждает, что Харрис продемонстрировала способность обращаться как к свободе репродукции, так и к экономической тревоге некоторых избирателей.

По данным AdImpact, более 21 миллиона долларов из 87 миллионов, потраченных кампанией Харрис на телевизионные рекламные ролики, были направлены на ролики, посвященные или ссылающиеся на аборты. Более 4 миллионов долларов из этой суммы были показаны в Пенсильвании.

Внештатные группы, поддерживающие Харрис, еще больше сосредоточились на абортах в своем сообщении - из почти 90 миллионов долларов, потраченных демократическими внештатными группами на телевизионную рекламу с момента выбывания президента Джо Байдена, почти 40 миллионов долларов были потрачены на ролики, ссылающиеся на аборты.

В отличие от этого, республиканцы полностью избегают темы абортов в своей президентской рекламе. Из 175 миллионов долларов, потраченных республиканскими рекламодателями, в том числе кампанией Трампа и его союзниками, с момента выбывания Байдена, ни один из роликов не касался абортов.

Поездка Харрис за репродуктивную свободу, начавшаяся недавно во Флориде, включает в себя истории людей, делящихся своими историями об абортах, таких как Хэди Дювалл, активистка репродуктивных прав и выжившая после изнасилования. Кроме Филадельфии, она запланирована на мероприятия в Скрантоне и Аллентауне. Тур также планирует остановки в Харрибсбурге и Питтсбурге, Пенсильвания.

Обнаружение реальных последствий ограничений на аборты, введенных после отмены "Роу", было ключевым элементом подхода кампании, согласно Моргану Мору, старшему советнику Харрис по репродуктивным правам.

"Преимущество этого тура в том, что это своего рода передвижная платформа, где мы можем вовлекать спикеров, знаменитостей и лидеров, как мы видим сегодня, и лидеров, таких как губернатор Шапиро", - сказал Морган.

Множество мужчин-активистов, поддерживаемых кампанией, включая актеров Тони Голдвин и Захари Куинто, планируют принять участие в мероприятии Коалиции мужчин в поддержку репродуктивной свободы во время остановки автобусного тура в Питтсбурге, как сообщил представитель кампании CNN.

В рулевой на событии в Питтсбурге будет Джош Зуравски, муж Аманды Зуравски, сыгравшей значительную роль в судебном вызове всего запрета на аборты в Техасе. После преждевременного излития околоплодных вод и отказа в уходе при выкидыше Аманда попала в сепсис и получила постоянные рубцы на одной из маточных труб, согласно судебным документам.

Пара стала активистами кампании Харрис за права на репродуктивное здоровье, в том числе на прошлогоднем национальном съезде демократов.

"Я здесь, потому что борьба за репродуктивную свободу - это не только женская борьба; это о защите наших семей и, в словах Камалы Харрис, нашего будущего", - поделился Джош Зуравски на съезде в Чикаго.

Алексис Макгилл Джонсон, президент Фонда планируемых родительских действий, выделила речь Джоша на съезде как пример эффективного сообщения кампании Харрис мужчинам по этому вопросу.

"Я думаю, это о вовлечении их в более широкой перспективе, сигнализируя о том, что они также страдают, когда ограничения на аборты усугубляют опасность беременности", - объяснила Джонсон.

Фатима Госс Грейвс, президент Фонда Национального центра женских прав, считает, что стремление вице-президента связать права на репродукцию с более широкой речью о свободе также привлекает мужчин.

"Это помогает людям понять, что вопрос доступа к абортам и репродуктивной свободы в целом связан со всеми нашими свободами", - добавила Грейвс.

На недавней остановке автобусного тура в Филадельфии Шэпиро выступил с основной речью, а речь Дювалл вызвала самую эмоциональную реакцию.

Зал затих, когда она рассказала о том, как забеременела в 12 лет после изнасилования своим отчимом, который сексуально abusовал ее с пяти лет. Она рассказала, как нашла утешение в том, что у нее была возможность прервать беременность, которая закончилась выкидышем, и упомянула, что у нее не было бы этой возможности сейчас.

Ее родной штат, Кентукки, запрещает аборты на всех этапах, кроме тех, которые необходимы для спасения жизни или физического здоровья пациента, без исключений для жертв изнасилования или инцеста.

"Я голосую за себя в прошлом, которая заслуживала гораздо лучшего и заслуживала тех выборов, которые у меня были", - выразила Дювалл.

Дювалл появилась в рекламе на прошлых выборах губернатора Кентукки, критикуя кандидата от Республиканской партии за отказ от исключений для изнасилований и инцестов - усилия, которые демократы приписывают победе губернатора Энди Бешеара на переизбрании.

На борту автобуса кампании Харрис Дювалл поделилась, что ее история находит отклик у людей, потому что она может быть дочерью, племянницей, сестрой, женой или соседкой любого человека.

"Вот что так тревожит: слышать о женщинах, переживших эти травматические инциденты и не имеющих возможности получить уход при аборте, а затем мужчины имеют наглость заявлять, что это не их проблема", - заявила она. "Нет ни одного мужчины, у которого нет значимой женщины в его жизни, и это делает это вопросом для всех".

Несколько мужчин-supporters Харрис в толпе указали на этих женщин, когда выступали за права на репродуктивное здоровье.

Крис Шолдинг, 50-летний электрик-профсоюзник, посетил мероприятие из-за своих двух дочерей - 20-летней студентки колледжа и 4-летней малышки - и чувствовал, что второй срок Трампа представлял серьезную угрозу правам individuals.

Ларри Падерски, 60-летний зарегистрированный республиканец из Нью-Джерси, который участвовал в мероприятии Харрис со своей 28-летней дочерью, выразил протест против вмешательства правительства в личную жизнь и был тронут историей Дювалл.

"Разрывает сердце услышать подлинный рассказ о том, что произошло с ней", - сказал он. "И я знаю, что она не одинока. Если вы слышите истории вроде этой, это только укрепляет мою позицию по репродуктивной свободе".

Высказывание Голдберга о поддержке прав на репродуктивное здоровье совпадает с демократическими взглядами, которые видят решение Добра и последующие ограничения штатов как возможность мобилизовать больше мужчин.

Фокус кампании Харрис на вовлечении мужчин в дискуссию о правах на репродуктивное здоровье и их опыте с запретами на аборты направлен на расширение пула supporters.

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