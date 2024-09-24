Политическая команда Харриса планирует поездку на южную границу США, подтолкнув ее неопределенностью на выборах.

В выборах 2024 года проблема иммиграции находится в центре внимания. Демократы борются с годами проблем на границе и пытаются переключить внимание на республиканцев, которые заблокировали бипартизанский план по границе ранее в этом году.

Некоторые в команде Харрис обеспокоены опросом, показывающим, что Трамп лидирует по этому вопросу, но также видят возможность сократить этот воспринимаемый разрыв и опровергнуть обвинения республиканцев в отсутствии посещений границы, сказал источник.

Харрис, будучи вице-президентом и сенатором и генеральным прокурором штата на границе, посещала границу и подчеркивала свою работу в этом отношении.

Окончательный план еще не утвержден, сказал другой источник.

CNN запросила комментарий у команды Харрис.

Посещение Аризоны в пятницу имеет значение, поскольку пересечения границы достигли самого низкого уровня с 2020 года. Кроме того, оно следует за новыми опросами, показывающими лидерство Трампа в важном штате-переходнике.

Официальные лица США празднуют месяцы сокращения пересечений границы, приписывая это недавним исполнительным действиям, ограничивающим доступ к убежищу на границе США-Мексика. Однако Трамп продолжает критиковать администрацию Байдена за управление безопасностью границы.

Республиканцы ошибочно называют Харрис "czar границы", делая ее единственной виновной в управлении границей. Однако это ярлык стал предметом спора в команде Харрис с тех пор, как Байден поручил ей в 2021 году заниматься коренными причинами миграции.

Команда Харрис считает, что у нее есть сильные аргументы по иммиграции. Они планируют использовать провалившийся бипартизанский план по границе, чтобы представить Трампа как некомmittентного в вопросе безопасности границы и подчеркнуть роль Харрис как генерального прокурора Калифорнии в борьбе с транснациональными преступными бандами.

В прошлую неделю Харрис осудила планы Трампа по иммиграции, используя его спорные политики, чтобы резко контрастировать со своим республиканским соперником.

"В то время как мы стремимся продвинуть нашу страну к лучшему завтрашнему дню, Дональд Трамп и его радикальные союзники будут продолжать тянуть нас назад. Мы все помним их зверства в разлуке семей, и теперь они обещают организовать крупнейшую депортацию, массовую депортацию, которую Америка никогда не видела", - заявила она.

"Представьте себе эту ситуацию и представьте себе ее последствия. Массовые рейды, массовые лагеря для интернированных. Какой у них план?" - дальнейший вопрос.

В политическом ландшафте проблема иммиграции стала центральной темой выборов 2024 года. Несмотря на обвинения республиканцев в том, что вице-президент Харрис является "czar границы" и единственной ответственной за управление границей, ее кампания планирует использовать провалившийся бипартизанский план по границе, чтобы представить Трампа как некомmittентного в вопросе безопасности границы.

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