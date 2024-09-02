- Политическая группа, связанная с президентом страны, объявила победителя на выборах в Азербайджане.

Во время первоначального парламентского голосования в диктаторской стране Азербайджане, расположенной в Южно-Кавказском регионе, не было сюрпризом, что партия президента Ильхама Алиева «Новый Азербайджан» получила большинство мест. Согласно местным СМИ, партия получила 68 из 125 парламентских мест. Участие в голосовании, согласно данным избирательной комиссии, составило 37,24%. Эта нефте- и газобогатая страна, расположенная на Каспийском море, часто подвергается международной критике из-за своего плохого рекорда по правам человека и подавления инакомыслия и является основным поставщиком энергии для Европейского Союза.

Голосование, первоначально запланированное на ноябрь, было перенесено из-за предстоящей конференции ООН по климату в Азербайджане, на которую ожидалось около 80 000 представителей со всего мира. Процесс голосования проходил без перебоев, согласно официальным заявлениям.

Результат был предсказуем, учитывая малое количество участвовавших оппозиционных кандидатов. Предыдущие выборы в этой стране с населением 10 миллионов человек были неоднократно критичны со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и считались не прозрачными и честными.

Алиев, который правит страной железной рукой с тех пор, как пришел к власти от своего отца в 2003 году, продемонстрировал свое доминирование на выборах в феврале. Популярность Алиева возросла после успешного восстановления спорной территории Нагорного Карабаха в сентябре 2020 года, что привело к перемещению более 100 000 армян в соседнюю Армению.

Избранные представители от партии «Новый Азербайджан» соберутся в Баку, столице Азербайджана, чтобы приступить к своим законодательным обязанностям. Несмотря на международную критику и скrutiny, Азербайджан, включая Баку, продолжает служить значительным поставщиком энергии для Европейского Союза.

Читайте также: