Политическая фигура AfD пыталась тайно войти в учреждение BSW под прикрытием парика.

Союз за Прогресс и Социальную Справедливость (BSW) очень избирателен в отношении новых членов, требуя от кандидатов личную беседу. Во время одной из таких встреч неизвестный функционер AfD пытался проникнуть под вымышленным именем и в парик.

Как сообщает ZDF, Олаф Каппелт из AfD представился "Хансом" координатору BSW в Саксонии и Мекленбурге-Передней Померании Сабине Циммерман во время встречи. Каппелт даже подарил Циммерман бутылку белого вина. Во время беседы он заявил, что не состоит в партии, что оказалось ложью. Каппелт признался ZDF, что все еще является членом AfD и был их главным кандидатом на выборах в Бундестаг в 2021 году.

Однако встречу Циммерман снимали для документального фильма ZDF. Острый на язык supporter узнал Каппелта в чате, используя его уникальную дыру между зубами как доказательство.

Циммерман подчеркивает важность проверки

"Это подчеркивает важность тщательной проверки людей, с которыми мы работаем", - сказала Циммерман в интервью ZDF. BSW очень тщательно подходит к процессу членства, чтобы предотвратить использование партии в качестве прибежища для бывших членов AfD, правых экстремистов или теоретиков заговора. В партии сейчас менее 1000 членов.

Каппелт не стал комментировать свои намерения после разоблачения. В ответ на это со-глава AfD Алиса Вайдель заявила ZDF, что не знала об инциденте. "Мы не используем тактики 'Корректива-Стази'", - сказала Вайдель.

Согласно расследовательской платформе Correctiv, множество людей, якобы состоящих в AfD, пытались зарегистрироваться как сторонники BSW в последнее время. По меньшей мере 25 человек с связями с распущенным правым экстремистским крылом, а также бывшие функционеры и должностные лица партии якобы присоединились к ним. "Сторонники активно участвуют в партии, посещают встречи, планируют акции и в основном помогают во время избирательных кампаний", - сказал спикер BSW Correctiv. Несмотря на участие в деятельности, они не имеют тех же прав, что и полноправные члены.

Попытка AfD проникнуть в BSW была раскрыта, когда неизвестный функционер, впоследствии оказавшийся Олафом Каппелтом, был пойман, пытаясь вступить под вымышленным именем и в парике. Циммерман подчеркнула важность тщательного процесса членства BSW, чтобы предотвратить использование партии в качестве прибежища для бывших членов AfD или экстремистов.

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