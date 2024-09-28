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Полярные медведи уменьшаются, Мюнхен радуется открытию новой арены без очков.

 and  Carmen Simpson
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Полярные медведи уменьшаются, Мюнхен радуется открытию новой арены без очков.

Неудача на чемпионате Берлина "Полярные медведи": Ливень голов соперников приводит к первому поражению в DEL. Пышный хоккейный фестиваль планировался в Мюнхене, но дебют "Чудотворца" провалился.

Сначала был поднят флаг чемпионата, а затем последовал поток голов соперников: рекордные чемпионы DEL Берлинские "Полярные медведи" потерпели первое поражение в лиге во время 3-го тура - и довольно разочаровывающее. Их соперниками были Аугсбургские пантеры, команда, которая заняла последнее место в прошлом сезоне. Команда тренера Сержа Обина потерпела поражение со счетом 2:6 (1:1, 1:5, 0:0), уступив лидерство в лиге, которое теперь занимают Бременские пингвины "Фиштаун", обыгравшие "Тигры из Штраубинг" со счетом 3:0 в предыдущем матче.

Томас Грайсс, бывший голкипер сборной, который вернулся из отставки, чтобы играть за Франкфуртских львов, потерпел первое поражение в DEL. Грайсс и гессенцы проиграли со счетом 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) против "ЭРК Ингольштадт" в своей первой игре после одиннадцатилетнего отсутствия в лиге. Грайсс был исключен из сборной в 2021 году из-за своих спорных взглядов на общественные вопросы и имел примечательную карьеру в НХЛ, сыграв в 368 играх.

Дюссельдорфская "ЭГ" наконец-то одержала свою первую победу, обыграв "Швеннингенских диких крыльев" со счетом 3:2 в серии послематчевых бросков (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0), выйдя из подвала таблицы. "Изерлонские страусы" остаются без побед, проиграв со счетом 3:4 (2:2, 0:0, 1:2) "Вольфсбургским гризли". Фанаты "Нюрнбергских ледовых тигров" испытали настоящий американские горки: их команда проигрывала со счетом 1:4 и 4:5 против "Кельнских акул", но в итоге победила со счетом 6:5 в овертайме (1:2, 3:2, 1:1, 0:1).

Чудотворец для коронации чемпионов хоккея

Между тем, для двух спортивных команд в столице Мюнхена началась новая эпоха: новый SAP Garden, расположенный на краю Олимпийского парка, был официально открыт в пятницу вечером матчем между четырехкратными немецкими чемпионами по хоккею EHC Red Bull и командой НХЛ "Баффало Сэйбрз". Сообщается, что стоимость сооружения, финансируемого Red Bull, составила около 150 миллионов евро и затянулась на четыре года из-за COVID-19. Баскетбольная команда FC Bayern также будет играть свои матчи в этом арене.

Однако дебют в спорте мог бы быть более гладким. Хозяева потерпели поражение со счетом 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) против "Сэйбрз", чей звездный игрок ДжД Питерка ранее играл за Мюнхен. Питерка (забивший на 45-й минуте) был встречен аплодисментами на церемонии, и также был тепло принят Арманд Дюплантис, двукратный олимпийский чемпион и рекордсмен мира в прыжках с шестом, который принес шайбу для первого вбрасывания, а также бывший главный тренер Мюнхена Дон Джексон.

"Нужно поблагодарить всех, кто причастен к тому, что это произошло сегодня после четырех лет строительства", - сказал почетный президент "Баварии" Ули Хёнесс, который продвигал этот проект вместе с патриархом Red Bull Дитрихом Матешицем: "Я потрясен. Это первый раз, когда я здесь, с тех пор как был построен SAP Garden". В четверг баскетбольная команда FC Bayern сыграет свой первый домашний матч в арене на 11 500 мест против "Реала". "Бавария" арендовала арену на 15 лет и будет играть там около 20 матчей в год, большинство из которых будут матчами Евролиги.

Мэр Мюнхена Дитер Райтер открыл мероприятие, описав новую арену как "стройку суперлативов". Однако есть четыре более крупные хоккейные арены в Германии: в Кельне, Берлине, Мангейме и Дюссельдорфе. Тем не менее, новая мюнхенская арена планируется принять предварительные раунды чемпионата мира по ручному мячу 2027 года среди мужчин.

Несмотря на грандиозное открытие нового SAP Garden для хоккея в Мюнхене, EHC Red Bull потерпели поражение со счетом 0:5 против "Баффало Сэйбрз", что стало разочаровывающим стартом для чемпионов города. В то же время Аугсбургские пантеры, которые заняли последнее место в прошлом сезоне, смогли забить шесть голов против Берлинских "Полярных медведей", что привело к первому поражению в лиге DEL.

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