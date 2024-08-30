- Полярные медведи одержали первую победу в турнире.

Победоносные «Львы из льда» из Берлина успешно завоевали свою вторую предварительную игру. Под руководством тренера Сержа Обина они превзошли финскую элитную команду «Оулу Карпат», одержав победу со счетом 4:2 в Ческе-Будеёвице, Чехия.

Подготовка к следующему испытанию, берлинская команда готовится встретиться с местными хозяевами, «HC Motor České Budějovice», в ближайшую субботу (16:00). Ранее команда продемонстрировала свою силу в первом предварительном раунде, победив своего соперника из DEL2 «Лаузитцер Фюхсе» со счетом 5:0.

Их первое официальное противостояние запланировано на 5 сентября в Лиге чемпионов по хоккею (ЛЧ) против шведских соперников «Векшё Лакерс». Как только начнется новый сезон DEL 20 сентября, действующие чемпионы отправятся в выездную игру против «Кёльнских акул».

Следующие соперники «Львов из льда» в Лиге чемпионов по хоккею (ЛЧ) будут шведской командой «Векшё Лакерс» 5 сентября. В любом случае, успех Европейской хоккейной лиги во многом зависит от выступлений команд, подобных «Львам из льда» Берлина, например, их победа над «Оулу Карпат».

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