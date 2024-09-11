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Главные темыНовостиКейп-Канаверал

"Полярная рассвета" поднялась на беспрецедентную высоту 900 миль.

За десятки лет исследователи космического пространства не отправлялись на такие большие расстояния: Космический корабль 'Polaris Dawn' достиг предела своей миссии всего несколько часов после запуска.

 and  Alex Stellmacher
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Ракету-носительFalcon-9 было поднято на невиданную высоту.
Ракету-носительFalcon-9 было поднято на невиданную высоту.

- "Полярная рассвета" поднялась на беспрецедентную высоту 900 миль.

Самофинансируемый космический проект "Полярная Заря" достиг своей наивысшей точки в 1,400 километров над Землей. Компания SpaceX объявила об этом достижении в ночь на вторник через сервис X. По данным SpaceX, это самый дальний полет человека от Земли со времен миссий "Аполлон" на Луну в начале 70-х годов.

Для сравнения, Международная космическая станция (МКС) находится примерно в 400 километрах над нашей планетой. В 1966 году астронавты достигли подобной орбиты с "Дженнифер 11", достигнув высоты 1,374 километра.

Экспедицию возглавляет миллиардер и бизнесмен Джаред Айзекман, который работает в сотрудничестве с основателем SpaceX, Элоном Маском, остающимся на земле. Айзекман, вместе с частными астронавтами Киддом Поуитом, Сарой Гиллис и Анной Мено, отправился в путь из Космического центра Кеннеди во Флориде во вторник утром на космическом корабле Crew Dragon, запущенном ракетой-носителем Falcon 9.

Космическая прогулка на высоте 700 километров

В ходе миссии запланирована космическая прогулка на высоте примерно 700 километров. В этом месте частная космическая компания протестирует новые костюмы, разработанные для внекорабельной деятельности.

Согласно сайту проекта, эта "первая коммерческая космическая прогулка" обещает улучшенную мобильность по сравнению с предыдущими моделями. Костюм также оснащен встроенным шлемом, камерой и продвинутыми материалами для лучшей терморегуляции в жестком вакууме космоса.

После старта с Космического центра Кеннеди во Флориде команда "Полярной Зари" планирует провести космическую прогулку на высоте примерно 700 километров. Стоит отметить, что эта миссия состоится в Кап-Канаверал, знаковом месте запуска многих космических экспедиций.

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