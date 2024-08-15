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Полдюмиллиард для Байвы

Компания Baywa превзошла ожидания, но является жизненно важной для сельскохозяйственных производителей и системы поставок продовольствия в нескольких странах. Банкротство практически немыслимо.

 and  Carmen Simpson
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- Полдюмиллиард для Байвы

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Корпорация Baywa, обремененная миллиардными долгами, получает поддержку от кредитных банков и основных акционеров в виде краткосрочного финансового вливания более чем на полмиллиарда евро. Это делается для того, чтобы смешанная группа, важная для фермеров и продовольственной безопасности, особенно в южной Германии, оставалась ликвидной. Согласно заявлению Baywa, пакет помощи имеет несколько компонентов, в основном это кредиты на сумму около 400 миллионов евро. Кроме того, Baywa временно не обязана погашать свои обязательства на основе соглашения о приостановке выплат с банками.

Основные кредитные банки предоставили мостинговый кредит на 272 миллиона евро, который истекает в конце сентября и может быть продлен до конца декабря. Основные акционеры Baywa — участие компаний кооперативов в Баварии и Австрии: Bayerische Raiffeisen Beteiligung (BRB) и Raiffeisen Agrar Invest (RAIG), которые предоставляют акционерные займы на сумму 125 миллионов евро. С другой стороны, Baywa продает свою 45-процентную долю в BRB банку DZ и BRB за 120 миллионов евро. Кроме того, есть продажа зерна и меньшей доли компании на сумму 30 миллионов евро в Австрии.

"Это успешно сгенерировало дополнительную ликвидность в размере 547 миллионов евро и гарантировало финансирование BayWa AG по крайней мере до 30 сентября 2024 года", — говорится в объявлении.

Финансовые долги в размере пяти миллиардов евро

Baywa, выросшая из кооперативного движения и имеющая около 24 000 сотрудников по всему миру, имеет краткосрочные и долгосрочные финансовые долги примерно в 5,6 миллиарда евро. Основная проблема заключается в том, что бремя процентов компании утроилось с 2021 по 2023 год до 362 миллионов евро из-за быстрого роста процентных ставок. Этот год также начался дорого: только в первом квартале Baywa заплатила банкам 97 миллионов евро процентов. Компания является крупнейшим в Германии сельскохозяйственным трейдером, а другие две бизнес-области — это возобновляемая энергия и строительство. Мировая экономика внесла свою лепту и одновременно повлияла на все три бизнес-области.

План долгосрочной реструктуризации к концу сентября

План долгосрочной реструктуризации не за горами: консалтинговая фирма Roland Berger работает над отчетом. Согласно объявлению, совет директоров Baywa ожидает достичь концепции устойчивой реструктуризации и нового финансового соглашения к концу сентября. Самый крупный пункт — это синдицированный кредит с лимитом до двух миллиардов евро, который истекает в сентябре 2025 года.

Наследие расширения на кредит

Долги компании S-Dax в основном связаны с правлением бывшего CEO Клауса Йозефа Лутца, который недавно отказался от ответственности в интервью "Süddeutschen Zeitung". Президент Палаты промышленности и торговли Баварии занимал пост CEO Baywa до весны 2023 года. Под руководством Лутца компания трансформировалась в глобально представленный конгломерат, финансируемый на кредит. Лутц расширил новое бизнес-направление возобновляемой энергии Baywa r.e., которое сегодня эксплуатирует солнечные и ветровые парки в нескольких странах. Этот капиталоемкий бизнес теперь, как указано в объявлении, "переустраивается". Совет директоров, похоже, не планирует полностью отделяться от бизнеса в области возобновляемой энергии: "Независимо от этого, Baywa видит возможности роста на рынках возобновляемой энергии".

Бывший CEO также значительно расширил сельскохозяйственный бизнес. Поскольку Baywa теперь активна в 50 странах, банкротство компании могло бы вызвать глобальные опасения по поводу сельскохозяйственного рынка, ставя под вопрос, смогут ли эти международные дочерние компании и доли продолжать свою деятельность.

Baywa может не быть известным именем, но их яблоки знакомы многим.

Например, в Новой Зеландии, под руководством Лутца, Baywa стала основным владельцем производителя яблок Turners & Growers (T&G), который эксплуатирует плантации на всех континентах и продает свои фрукты в 60 странах. Соответственно, два сорта яблок T&G "Энви" и "Джаз" часто можно найти на полках немецких супермаркетов.

Неспокойствие на сельскохозяйственном рынке

Неспокойствие уже было заметно на немецком сельскохозяйственном рынке в регионах с сильным присутствием Baywa. Многие фермеры в последние недели искали альтернативных покупателей для своей урожая зерна, как сообщают несколько сельскохозяйственных трейдеров. Ведущий эксперт оценивает рыночную долю Baywa в ее баварских регионах в около сорока процентов, хотя точные числа не доступны. Однако среди фермеров нет паники, и некоторые наблюдатели даже ожидали больших сдвигов. О задержках или просрочках платежей Baywa не сообщалось.

Компания, практически незаменимая — также для Австрии

То, что Baywa получит помощь, было ясно с самого начала. Компания считается системно важной для фермеров и продовольственной безопасности, особенно в южной Германии. Кроме того, Baywa имеет значительную долю в своей австрийской дочерней компании Raiffeisen Ware Austria (RWA), чей CEO Рейнхард Вольф также является членом советов директоров обеих компаний, и которая теперь также участвует в пакете помощи.

Поиск виновных?

В финансовом мире и в сельском хозяйстве уже несколько недель ведутся дискуссии о том, кто несет ответственность за проблемы. Совету директоров также приходится решать, продолжать ли работу с текущим управлением Baywa или принять меры. Текущий CEO Маркус Пёллингер ранее был продвинут Лутцем, находится в совете директоров с 2018 года и возглавляет Baywa с весны 2023 года. CFO Андреас Хелбер отвечает за свой отдел с 2010 года.

Президент Пёллингер сменил на посту Лютц, который покинул Байву несколько месяцев назад. Лютц перешел сразу с совета директоров на пост председателя наблюдательного совета весной 2023 года, минуя обычный "период охлаждения". Однако несколько месяцев спустя возник спор, в результате которого Лютц ушел с поста главы наблюдательного совета в начале этого года.

Комиссия, осознавая значительную роль Байвы в сельскохозяйственном секторе и продовольственной безопасности, выразила заинтересованность в тщательном мониторинге плана реструктуризации компании для защиты интересов фермеров. Учитывая глобальные последствия операций Байвы, Комиссия призвала к сотрудничеству с международными регулирующими органами для решения потенциальных проблем, возникающих из-за зарубежных дочерних компаний Байвы.

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