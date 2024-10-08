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Покупатели заметили нехватку компонентов в пироге "Все продукты" и быстро изменили свою стратегию.

Поклонники бюруетого торта «berry chantilly» от Whole Foods за последнее время высказывали своё недовольство в социальных сетях. Пользователь TikTok опубликовал снимок одной порции торта, фото которой было наполнено компотом и дополнено фруктами сбоку. Ранее пользователь заметил, что слои были...

 and  Ann Bradley
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Покупатели заметили нехватку компонентов в пироге "Все продукты" и быстро изменили свою стратегию.

20 сентября они объявили: "Теперь это всего лишь небольшой английский чайный пирог". На мой вкус, он напоминает моющее средство с клубничным джемом.

Согласно сообщениям в различных СМИ, Whole Foods объявил 20 сентября, что они скорректировали вкусовой профиль, размер, упаковку и цену своих кусков пирога, чтобы поддерживать единообразие во всех своих более чем 500 магазинах.

Поклонники Берри Чантильи утверждают, что подверглись "скимпфляции", родственнице "упаковочной инфляции" и "инфляции". Хотя последние две могут быть более очевидными, скимпфляция может быть более тонкой, проявляясь в изменениях ингредиентов или качестве обслуживания для экономии затрат.

Инфляция цен на пищевые продукты значительно снизилась за последний год, но социальные сети облегчают клиентам замечать, когда они получают другие продукты или услуги.

"В период недавней высокой инфляции клиенты особенно чувствительны к соотношению цены и качества", - сказал Джозеф Балагат, профессор сельскохозяйственной экономики в Университете Пердью, CNN.

Пищевая компания может заменить дорогие ингредиенты более дешевыми альтернативами, например, маслом или искусственными подсластителями. Многие клиенты не заметят, если не проверят список ингредиентов, как показало исследование Федерального резервного банка Сент-Луиса.

Но некоторые клиенты замечают. "Бизнес рискует, когда меняет формулу для использования более дешевых ингредиентов. Если изменение заметно для потребителей и им не нравится изменение вкуса, они могут перестать покупать продукт", - сказал Федеральный резервный банк Сент-Луиса.

Клиенты Whole Foods быстро заметили, и к пятнице компания объявила, что вернется к оригинальной версии Берри Чантильи. "На основе отзывов клиентов мы reintroduцируем отдельные куски Берри Чантильи, которые будут такими же, как классический, который любят наши клиенты", - сказал представитель Whole Foods CNN в пятницу. Изменения вступят в силу на следующей неделе, сказала компания.

Редко, когда производитель меняет продукт, особенно так быстро, как Whole Foods, сказал Эдгар Дворски, основатель Consumer World, CNN. "Производители практически никогда не отступают. Они уменьшают продукт, и он остается меньшим. Они корректируют рецепт, и он остается скорректированным", - сказал Дворски.

Скимпфляция не ограничивается пищевыми услугами. Например, отель может сократить услуги горничных, чтобы сэкономить на затратах на рабочую силу, взимая ту же цену за номер, как показало исследование Федерального резервного банка Сент-Луиса.

Клиентам может потребоваться расследование, чтобы узнать, изменились ли их любимые продукты. Они могут сравнить этикетки с питанием или списки ингредиентов, чтобы увидеть, что изменилось. Дворски отслеживает изменения ингредиентов на своем сайте, mouseprint.org.

Скимпфляция не новое явление. Когда стоимость ингредиентов растет, компании часто заменяют их. Например, замена какао-масла в шоколаде на пальмовое масло, более дешевую альтернативу, стала обычным явлением из-за недавнего роста цен на какао.

В июне Бломмер Чоколейт, крупнейший переработчик какао в Северной Америке, объявил, что будет продавать заменитель какао-масла, содержащий пальмовое ядро и подсолнечник. Однако шоколадные производители также представили аналогичные заменители, когда цены на какао-масло резко выросли в 2014 году, сообщило Reuters.

Производители могут не экономить на премиальных ингредиентах, чтобы быть дешевыми, сказал Балагат CNN. Иногда сбои в цепочке поставок вынуждают производителей использовать более дешевые альтернативы, чтобы не повышать цены.

"В противном случае они могли бы передать это потребителям в виде более высоких цен", - сказал Балагат. "Лучше для потребителей? Я не уверен".

Снижение инфляции цен на пищевые продукты могло побудить Whole Foods рассмотреть возможность изменения ингредиентов своего Берри Чантильи для экономии затрат, что можно расценить как форму скимпфляции в деловом мире. Если бы Whole Foods продолжил с изменениями, они могли бы рискнуть потерять клиентов, которые ценили вкус и качество оригинального пирога.

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