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Покойный бывший тренер Бундеслиги Кристоф Даум.

К сожалению, Даум, яркая личность в индустрии немецкого футбола, уступил борьбе с раком.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут
Корылось клилстафанлись даум в востре 70 тыелете.
Корылось клилстафанлись даум в востре 70 тыелете.

- Покойный бывший тренер Бундеслиги Кристоф Даум.

Христоф Даум сказал последнее прости. После долгой борьбы с раком он "ушел мирно со своими близкими", сообщили немецким СМИ. Даум ушел в субботу в Кёльне, достигнув возраста 70 лет. В течение длительного времени он был одним из самых ярких тренеров в мире профессионального футбола.

Осенью 2022 года Даум начал борьбу с болезнью. Сначала он ушел из публичной жизни, но later передумал. Даум снова заговорил, появился в ток-шоу. "Рак выбрал не того хозяина", - вот его основное послание. Он хотел вдохновить других своей стойкостью.

Вот суть Христофа Даума: Превзойдя Хенесса и скандал с кокаином

Борьба с раком отражала всю его жизнь. Даже в детстве он противостоял ребятам намного крупнее и сильнее, чем этот хрупкий парень из Дуйсбурга.

В качестве неизвестного тренера 1. FC Köln он неожиданно столкнулся с гигантом FC Bayern и его менеджером Ули Хенессом - и почти выбил чемпиона бундеслиги из Мюнхена. В своей дальнейшей карьере Даум никогда не избегал столкновений.

Скандал с кокаином сделал Христофа Даума легендой

Но чем выше он поднимался, тем harder он падал вначале. После своего дебютного титула бундеслиги с VfB Stuttgart в 1992 году он лишился права на участие в Лиге чемпионов из-за ошибки в замене. Особенно скандал с кокаином в 2000 году, который привел к его увольнению с поста тренера Bayer Leverkusen, стал известным.

Но Даум вернулся. Он завоевал больше титулов в Австрии и Турции, вернул 1. FC Köln в бундеслигу и удержал их там. И на протяжении всей своей необычной жизни он всегда повторял эти фразы: "Ты можешь споткнуться. Неважно, сколько раз ты споткнешься. Важно, что ты встаешь каждый раз".

Несмотря на свои прошлые проблемы со скандалом с кокаином, который привел к его уходу из Bayer Leverkusen, любовь Христофа Даума к футболу никогда не угасала. Он вернулся к тренерской работе, привел разные команды к успеху и неоднократно подчеркивал: "Ты можешь споткнуться, но важно встать". В одном из своих возвращений он даже заявил: "Футбол дал мне еще один шанс доказать себя, и я никогда не забуду это".

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