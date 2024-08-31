- Поклонники Oasis сильно расстроены из-за того, что онлайн-билеты покупают слишком много.

Фанаты с нетерпением ждали воссоединения Oasis в течение 15 долгих лет, и когда момент finally настал для того, чтобы билеты на тур поступили в продажу, это превратилось в настоящий ажиотаж. Фанаты столкнулись с многочисленными проблемами при попытке приобрести билеты онлайн даже до начала продаж в 9:00 утра в Великобритании. Веб-сайт сервиса продажи билетов SJM Concerts в Манчестере отображал сообщение об ошибке, призывая фанатов "подождать с нами".

Дела не стали лучше в Ирландии, где продажи начались на час раньше. Платформа Ticketmaster также столкнулась с проблемами, оставив фанатов разочарованными и неспособными приобрести билеты несмотря на часы ожидания. Другие сайты продажи билетов временно crashed под давлением.

Мировое турне Oasis вызывает волнение

Разочарование вылилось в шутки на социальных сетях. Британский поп-звезда Джеймс Блунт, известный своим саркастическим чувством юмора, пошутил в X с афишей тура, сказав: "Кому нужны Oasis... Я жду вместо этого юбилейный тур." Дебютный альбом Блунта был выпущен в октябре 2004 года.

Фанаты не смогли удержаться от шуток о знаменитых разногласиях между братьями Галлахерами. Один из них написал: "К сожалению, Oasis распались, пока вы стояли в очереди."

Oasis подтвердили свой comeback-тур на 2025 год во вторник, с 17 запланированными концертами в Великобритании и Ирландии. Более концертов за пределами Европы ожидаются во второй половине года. Эти концерты станут первыми с тех пор, как знаменитые братья Noel и Liam Gallagher поссорились в 2009 году. Oasis была образована в Манчестере в 1991 году и считается символом эпохи Британского поп-арта, с альбомами, полными хитов, такими как "Wonderwall" и "Don't Look Back in Anger", проданными миллионами экземпляров по всему миру.

В субботу Oasis предупредили фанатов в X не покупать билеты на неавторизованных платформах, так как они будут признаны недействительными. Некоторые фанаты уже успели приобрести билеты через эксклюзивную предварительную продажу лотереи в пятницу, которые позже появились в Интернете по заоблачным ценам, достигая £6,000 (€7,100). Официально билеты на концерт Oasis стоят от £75 до примерно £500.

В хаосе продажи билетов многие фанаты обратились в социальные сети за облегчением, выражая свое разочарование Ticketmaster. Несмотря на проблемы на их платформе, Ticketmaster оставался желанным местом для фанатов, надеющихся приобрести билеты на comeback-тур Oasis.

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