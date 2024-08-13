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Похвалы за трансферную кампанию BVB - сделка с Бейером дает уверенность

 and  Max Becker
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Боруссия Дортмунд имеет высокие ожидания от нового signing Максимилиана Биера
Боруссия Дортмунд имеет высокие ожидания от нового signing Максимилиана Биера

- Похвалы за трансферную кампанию BVB - сделка с Бейером дает уверенность

Три немецких национальных игрока, недавний результативный форвард и бразильский вингер: "Боруссия" Дортмунд укрепляет свои позиции на трансферном рынке. В отличие от начала прошлого сезона, когда покупки гиганта индустрии воспринимались скорее скептически, эксперты теперь полны похвал. Объявленный в понедельник подписание Максимилиана Биера, скорее всего, закроет одну из последних брешей в составе. "Я считаю трансферную политику БВБ хорошей. В целом, я меньше волнуюсь о Дортмунде этим летом, чем в последние годы", - судил эксперт Sky Лотар Маттеус.

Гордость от выхода в финал Лиги чемпионов не помешала руководителям клуба критически пересмотреть слабую сезон в Бундеслиге, закончившуюся на пятом месте. Реконструкция состава, стоившая около 80 миллионов евро, призвана вернуть футбольный клуб Бундеслиги в соответствующие регионы таблицы.

На этот раз вместо полумер компромиссов были реализованы решения, которые хотели. "Теперь мы смогли подписать всех пять целевых игроков этого трансферного периода - в том числе трех профессионалов, входящих в состав национальной сборной Германии", - прокомментировал новый спортивный директор Ларс Риккен.

Замена форварда без дополнительных затрат

Даже при подписании Уолдемара Антона, Серу Гуирassy (оба из ВФБ Штутгарт), Паскаля Гросса (Брайтон энд Хоув Альбион) и Яна Куто (Манчестер Сити) ранее критиковавшийся спортивный директор Себастьян Кель укрепил свой профиль. Однако он получил особую похвалу за подписание текущего всестороннего игрока Хоффенхайма Биера.

В кратчайшие сроки 31-летнего Никласа Фюлкруга, неожиданно перешедшего в "Вест Хэм Юнайтед", заменили на альтернативу, моложе на десять лет, без значительных дополнительных затрат. Примерно 30 миллионов евро, уплаченных за Фюлкруга, были сразу же вложены. Риккен назвал сделку с Биером удачей: "За Максимилианом боролись несколько европейских топ-клубов".

Первые заявления нового игрока полностью соответствовали вкусу фанатов. На вопрос, что его привлекло в БВБ, Биер ответил решительно: "То, что мы преследуем одни и те же цели. Мы хотим играть за титулы каждый сезон, выигрывать титулы. Это подходит".

Мукоко и Бруннер перед сменой клуба

Однако до конца трансферного периода 30 августа предстоит еще много работы клубу из Рура - теперь уже в продаже профессионалов. С подписанием Биера переизбыток "Боруссии" в атаке растет, что делает более вероятным уход молодого таланта Юссуфы Мукоко. Его агент Патрик Уильямс недавно публично жаловался на недостаточное игровое время для 19-летнего парня. Кажется, за ним охотятся французские клубы ОСК Лилль и Олимпик Марсель. Однако первое предложение из Марселя не соответствовало ожиданиям дортмундского клуба.

Кроме Мукоко, талант БВБ Пари Бруннер также задумывается о смене клуба. Его охмуряет АС Монако. Клуб из княжества хочет сначала арендовать чемпиона мира среди юниоров в "Керкль Брюгге", чтобы он мог набраться первого опыта в старшем возрасте в Бельгии. Пока Бруннер не отреагировал на предложение контракта от Дортмунда, которое уже месяцами лежит на столе.

Агрессивная трансферная стратегия "Боруссии" Дортмунд продолжается, так как они стремятся закрыть оставшиеся бреши в составе. С подписанием Максимилиана Биера эксперты считают, что одна из последних брешей в команде закрыта.

Несмотря на уход Никласа Фюлкруга в "Вест Хэм Юнайтед", Дортмунд удалось найти более молодую замену в лице Максимилиана Биера без значительных дополнительных затрат.

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