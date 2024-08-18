- Похвальные замечания для Поста Малона

Тейлор Свифт (34) и Пост Malone (29) выпустили один из самых больших хитов года, "Фортнайт". Трек занял первое место в чарте Billboard Global 200 и побил рекорд Spotify по потокам в день своего релиза. С восемью номинациями "Фортнайт" является серьезным претендентом на премию MTV Video Music Awards. Свифт посвятила своего коллегу в Instagram.

17 августа Свифт поделилась ссылкой на новый альбом Пост Malone "F-1 Trillion" в своем аккаунте. Она рассказала, что ее брат Остин Свифт (32) играл ей музыку с альбома во время съемок видео на "Фортнайт". Свифт восторгалась: "Мне посчастливилось слушать эту потрясающую музыку на съемочной площадке 'Фортнайт', когда Остин сыграл ее для меня. Это поражает, насколько разнообразно его творчество". Она также назвала рэпера "самым искренним человеком в мире".

Лондонское шоу, без сотрудничества с Пост Malone

Перед своим концертом "The Eras Tour" на лондонском стадионе Уэмбли в субботу вечером Свифт опубликовала это сообщение. Фанаты ожидали, что Пост Malone присоединится к ней для выступления "Фортнайт". Наличие символа пишущей машинки на афише лондонского тура только подогревало этот ажиотаж, так как подобный реквизит появляется в видео Свифт и Malone.

Свифт известна тем, что прячет сообщения для своих фанатов, но на этот раз фанаты остались в неведении. Она исполнила "Фортнайт" соло, без неожиданных гостей, в отличие от выступления с Эдом Шираном (33) накануне.

Еще одна теория фанатов не оправдалась на концерте. Свифтфаны предполагали, что Свифт может объявить о перезаписанном альбоме "Репутация (Версия Тейлор)" из-за нового наряда, но такого объявления не последовало.

Несмотря на волнение, Тейлор Свифт исполнила "Фортнайт" соло на своем лондонском концерте, не дождавшись ожидаемого сотрудничества с Пост Malone. Фанаты надеялись, что сингл "Одинокая" из перезаписанного альбома "Репутация (Версия Тейлор)" дебютирует на концерте, но он так и не был исполнен, оставив публику в ожидании будущих сюрпризов.

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