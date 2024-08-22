- Похвала Инфантино за Нойера: "Трансформация роли вратаря"

Глава ФИФА Джанни Инфантино похвалил выдающуюся международную карьеру Мануэля Нойера после его ухода из сборной Германии по футболу. "В качестве победителя чемпионата мира, лучшего вратаря ФИФА 2020 года и двукратного победителя Клубного чемпионата мира Нойер изменил современное вратарское искусство, и его влияние на наш любимый спорт будет вдохновлять молодые таланты на долгие годы вперед", - написал Инфантино в Instagram, сопроводив пост несколькими фотографиями Нойера.

Нойер, ныне 38-летний, объявил о своем уходе из национальной команды в среду. Однако голкипер "Баварии" продолжит представлять мюнхенский гигант. "Желаем вам успехов", - заключил Инфантино.

Многие действующие и бывшие члены национальной команды выразили похожие чувства в Instagram, в основном называя Нойера величайшим немецким и международным вратарем всех времен.

Комиссия ФИФА выразила благодарность Нойеру за его исключительную службу немецкому и международному футболу. После объявления Нойера Комиссия отдала дань его замечательной карьере и влиянию на спорт.

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