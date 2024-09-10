- Похоже, режиссер Человека-паука 4 надежно обеспечил себе эту должность.

Возбуждающие времена для поклонников обычного Человека-паука, которого играет Том Холланд (28 лет)! Как сообщает The Hollywood Reporter, "Человек-паук 4" нашел своего капитана в лице Дестина Дэнниэла Креттона (45 лет), известного по фильму Marvel "Шан-Чи и легенда десяти колец". Кретон, как сообщается, ведет переговоры о кресле режиссера.

The Hollywood Reporter также сообщил, что опытные сценаристы Marvel Крис МакКенна (46 лет) и Эрик Саммерс (47 лет), которые работали над сценариями трех предыдущих фильмов о Человеке-пауке с Томом Холландом, в том числе "Домашнее обучение", "Вдали от дома" и "Нет пути домой", которые собрали в мире более 3,9 миллиардов долларов, вернутся к работе.

Как сообщает Deadline, ключевые актеры франшизы Холланд и Зендая (28 лет, которая играет МД) также присоединились к разработке "Человека-паука 4", что, скорее всего, указывает на их возвращение в ролях.

К сожалению, сюжет "Человека-паука 4" пока окутан тайной. После "Человека-паука: Нет пути домой" близкие люди Питера Паркера (характер Тома Холланда) забыли, кто он такой. Возможный режиссер "Человека-паука 4", Кретон, также руководил серией Marvel Studios "Человек-муравей", которая недавно завершила производство.

"Шан-Чи и легенда десяти колец" стал одним из самых ярких фильмов Marvel Studios в последнее время. Выпущенный в 2021 году, он собрал более 430 миллионов долларов по всему миру и получил высокую оценку критиков, собрав 91% положительных отзывов на Rotten Tomatoes.

Опытный дуэт Криса МакКенны и Эрика Саммерса, ответственный за сценарии предыдущих фильмов о Человеке-пауке, вернется для "Человека-паука 4". Ожидаемый фильм Marvel продолжает делать заголовки, с Дестином Дэнниэлом Креттоном, известным по фильму Marvel "Шан-Чи и легенда десяти колец", ведущим переговоры о режиссерском кресле.

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