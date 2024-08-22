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ПолитикаНовостиСоединенные Штаты Америки

Похоже, президентская кампания Роберта Кеннеди-младшего может подойти к концу.

Вместо этого - поддержка Трампа?

 and  Yaroslav Smith
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Племянник Джон Кеннеди был подвергнут сильной критике со стороны демократических партий и своей...
Племянник Джон Кеннеди был подвергнут сильной критике со стороны демократических партий и своей родни из-за своих конспирологических теорий.

Похоже, президентская кампания Роберта Кеннеди-младшего может подойти к концу.

Отчетливо, независимый кандидат в президенты и член семьи Кеннеди Роберт Ф. Кеннеди-младший, якобы, собирается выйти из гонки и потенциально поддержать Дональда Трампа. Это может существенно повлиять на выборы в ключевых штатах.

По сообщениям, 70-летний Кеннеди-младший собирается обратиться к нации в пятницу, чтобы рассказать о текущей ситуации и своих планах на будущее. Мероприятие состоится в Финиксе, Аризона, где также запланировано событие Трампа.

Соратник Кеннеди, Николь Шанахан, ранее предложила объединиться с бывшим президентом Трампом, который планирует вернуть себе Белый дом в качестве кандидата от Республиканской партии. Источники, близкие к ситуации, сообщили ABC News, что Кеннеди рассматривает возможность выйти из гонки и поддержать Трампа, хотя он еще не принял окончательное решение.

В недавнем интервью Шанахан намекнула, что команде Кеннеди предстоит сделать выбор: продолжить гонку, рискуя победой демократов в лице Камалы Харрис, или сразу же поддержать Трампа. Неясно, в какой степени заявление Шанахан было согласовано с Кеннеди, но оно последовало вскоре после того, как Трамп похвалил его и предложил пост в кабинете.

Поддержка Трампа могла бы переломить ситуацию в ключевых штатах.

Несмотря на то, что Кеннеди является одним из самых успешных независимых кандидатов на данный момент, его шансы на победу в президентской гонке считаются малыми. Он баллотируется только в 19 из 50 штатов, и его рейтинги в последнее время упали до 5% из-за потери нескольких спонсоров и финансовых трудностей.

Тем не менее, как демократы, так и республиканцы пристально следят за Кеннеди. Он собрал значительное количество потенциальных избирателей в ключевых штатах, таких как Мичиган и Висконсин. Поддержка Кеннеди Трампу могла бы оказать решающее влияние в этих штатах. Данные показывают, что Трамп потерял больше потенциальных избирателей в пользу Кеннеди, чем Байден.

В качестве активиста и юриста Кеннеди открыто выступает за экологические причины, такие как чистая вода. В последние годы он стал известен как ярый противник вакцинации. Несмотря на свою многолетнюю и десятилетиями продолжающуюся связь с Демократической партией, Кеннеди объявил о своей независимой кандидатуре в прошлом октябре. Он подвергся критике со стороны многих демократов и членов семьи за распространение теорий заговора и связь с политиками ультраправых взглядов.

После возможной поддержки Кеннеди Трампа в США может произойти сдвиг в голосах в ключевых штатах. В свете влияния Кеннеди в штатах, таких как Мичиган и Висконсин, его поддержка Трампа могла бы стать решающей в этих ключевых регионах.

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