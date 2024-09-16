Похоже, инцидент с Ред Буллом не самый низкий.

Гран-при Азербайджана обернулось победой для McLaren и разочарованием для Red Bull. Оправдывающий чемпионский титул Макс Ферстаппен признался, что не получил удовольствия от гонки, и выразил минимум надежд на следующий уик-энд. Ситуация может ухудшиться.

Изначально считалось, что пилот, способный преуспеть в Баку, будет отправлен в запас перед поездкой. McLaren объявила, что Оскар Пиастри теперь будет поддерживать претендента на титул Ландо Норриса. Хотя это решение имеет смысл для Норриса, у которого больше шансов догнать Ферстаппена, Пиастри продолжает доказывать, что он не номер два. В последних семи гонках Пиастри показал сильную результативность, в том числе вторую победу с впечатляющим маневром против Шарля Леклера в воскресенье. Если Пиастри сохранит свою выдающуюся форму, McLaren будет сложно применить запланированный командный порядок.

McLaren имеет потенциал для победы - и должен это сделать

Однако это роскошная проблема для McLaren, которая уже добилась гораздо большего, чем ожидалось. Прошлым летом McLaren была среди медленных команд, но к началу этого сезона она перешла на четвертое место - и в Баку ей удалось сместить Red Bull с вершины Кубка конструкторов. "Мы - лучшая команда в Формуле 1, приятно это сказать", - сказал Ландо Норрис, у которого были причины для радости даже без подиума. Тот, кто смог финишировать с 15-го места на 4-е и даже обогнать чемпиона в конце, едет на чемпионский автомобиль. Норрису все еще нужно набрать 59 очков на Ферстаппена, с семью гонками и тремя спринтами впереди - значительная победа все еще возможна, но теперь нужны стабильные победы. Следующий этап в Сингапуре (22 сентября) должен особенно хорошо подойти команде, создавая давление на McLaren.

Red Bull испытывает проблемы - и имеет мало надежд

Это также потому, что Red Bull предоставляет много возможностей для атак. Чемпионы считали, что они вышли из кризиса после разочаровывающего старта в сентябре в Монце - но в итоге они собрали еще fewer очков в Баку. Это в основном было связано с тем, что Red Bull не полностью понимала свою машину и не находила подходящий настрой для Ферстаппена. "Машина была как карт, одно колесо всегда было в воздухе в медленных поворотах", - сказал Ферстаппен после пятого места. И перспективы на следующее воскресенье не внушали ему надежды: "Я не думаю, что Сингапур будет нашей лучшей гонкой". Нет, сказал Ферстаппен, это weekend в Баку "не было весело".

Перес не может спасти Red Bull

Другая проблема с Red Bull связана со вторым автомобилем, который отстает в командном зачете уже несколько месяцев. Пока Ферстаппен доминировал в гонке, мексиканский пилот в той же машине казался средним пилотом. Это расхождение сократилось в последние недели, и в Баку Перес наконец смог сказать: "Видите, наша машина сложная - теперь Макс тоже чувствует это". Перес справился с городской трассой лучше, даже заняв место на подиуме - но, тем не менее, он снова стал трагическим героем. Его столкновение с Карлосом Sainz в Ferrari стоило ему и команде ценных очков, подтверждая впечатление: Red Bull не может рассчитывать на обоих пилотов в погоне за своими амбициозными целями.

Может стать еще хуже...

Ральф Шумахер выдвинул теорию в воскресенье вечером: "Я считаю, что Red Bull закончит чемпионат только на третьем месте в Кубке конструкторов", - сказал эксперт Sky. Сейчас они отстают от McLaren на 20 очков и опережают Ferrari всего на 31 очко. Ferrari тихо набирает обороты, и тенденция ясна. Леклер и Sainz набрали более 30 очков в трех гонках после летнего перерыва, и шансы Ferrari на успех в Сингапуре кажутся более многообещающими, чем у Red Bull.

Ferrari, известная своими высокопроизводительными автомобилями, может воспользоваться трудностями Red Bull. С consistency подчиненного автомобиля Red Bull и недовольством Макса Ферстаппена своей машиной, Ferrari может сделать шаг вперед в предстоящих гонках.

Несмотря на успех McLaren в Баку, пилоты Ferrari, Шарль Леклер и Карлос Sainz, показывают исключительную результативность в последних гонках. Этот импульс может помочь Ferrari обойти Red Bull в Кубке конструкторов во время предстоящего Гран-при Сингапура.

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