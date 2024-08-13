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ПолитикаНовостиМинистерство развития

Похоже, ФДП хочет упразднить министерство развития.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Министр развития Шульце и министр финансов Линднер на заседании кабинета министров в канцелярии.
Министр развития Шульце и министр финансов Линднер на заседании кабинета министров в канцелярии.

Похоже, ФДП хочет упразднить министерство развития.

Фракция FDP неоднократно добивается сокращений в политике развития. Недавно финансирование этой сферы было значительно уменьшено. Теперь либералы, по-видимому, хотят пойти еще дальше: согласно внутреннему документу, они хотят полностью ликвидировать Министерство сотрудничества в области развития.

Фракция FDP, как следует из внутреннего документа под названием "Звуковая бюджетная политика для сильной внешней политики", опубликованного журналом "Политико", хочет упразднить Министерство сотрудничества в области развития. Документ, якобы предназначенный для текущих переговоров по бюджету, предлагает объединить министерство с Федеральным ведомством иностранных дел.

"Правило долга помогает отделиться от неэффективных или идеологически обусловленных программ", - говорится в документе. Это "рычаг для проведения критического пересмотра расходов в области внешней и развития политики". Вывод: "В среднесрочной перспективе, как и во всех других странах ЕС и "Большой семерки", Министерство сотрудничества в области развития больше не должно быть самостоятельным ведомством, а должно рассматриваться как инструмент внешней политики и, следовательно, объединяться с Федеральным ведомством иностранных дел с его значительными ресурсами. Выигрыш в эффективности и результативности был бы enormous", - утверждается в документе.

Объединение является "пережитком" и также улучшило бы связь между политикой развития и безопасности. Таким образом, можно было бы "создать гораздо более тесно связанную политику безопасности в областях "3 D" (оборона, дипломатия, развитие), включив в нее политику обороны".

Документ, как сообщается, не был принят фракцией или руководством партии. По данным "Политико", за него отвечают политики FDP Михаэль Линк и Отто Фрикке. Однако, как сообщается, руководство фракции было "всегда в копии" и, следовательно, информировано. Министр финансов Кристиан Линднер и другие ведущие политики FDP неоднократно добивались сокращений в политике развития. Бюджетные средства для этого уже были значительно сокращены коалицией "синего-желтого-зеленого" света.

Предложение о ликвидации Министерства сотрудничества в области развития исходит от фракции FDP, как указано во внутреннем документе "Звуковая бюджетная политика для сильной внешней политики". Фракция планирует объединить министерство с Федеральным ведомством иностранных дел, стремясь повысить эффективность и результативность политики развития.

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