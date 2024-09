Похоже, DB Schenker готов приобрести датский логистический гигант DSV.

Кажется, борьба за приобретение Schenker, основного источника доходов Deutsche Bahn, подходит к концу. По данным сообщается, что сделка, скорее всего, не будет в пользу предпочтительного претендента профсоюза Verdi. Есть опасения по поводу возможной потери рабочих мест.

По слухам в кругах, конкурс на приобретение логистического подразделения Schenker Deutsche Bahn завершен. Как сообщает Reuters, международная логистическая компания Schenker, возможно, перейдет к датской DSV за примерно 14 миллиардов евро, согласно информации от официальных лиц и корпоративных инсайдеров. Предполагается, что предварительный договор будет заключен в ближайшее время, возможно, в пятницу. Однако сделка зависит от утверждения наблюдательных советов. Наблюдательный совет железной дороги назначил внеочередное заседание для этой цели.

Если сделка состоится, DSV опередит оставшегося претендента, финансового инвестора CVC. Представитель прессы Deutsche Bahn отказался комментировать эти сообщения. В то же время DSV не стала комментировать отраслевые спекуляции.

С прошлой недели DSV является фаворитом в борьбе за Schenker. Обе стороны представили предложения по 14 миллиардов евро за 100% акций, при этом предложение DSV, якобы, было немного выше. В прошлую пятницу комитет, ответственный за продажу Schenker, провел встречу. Sources say there was a bias towards DSV after the meeting. Комитет состоит из министерских секретарей от коалиционного правительства.

Озабоченность Verdi

Профсоюз Verdi, представляющий сотрудников Schenker в Германии, выразил обеспокоенность по поводу DSV. Они считают, что при датской собственности больше рабочих мест может быть под угрозой, чем при контроле CVC. Они ожидают увеличения дублирования мест под DSV и видели значительные сокращения рабочей силы в предыдущих приобретениях.

Sources раскрыли, что DSV ответила своим аргументом: краткосрочная потеря рабочих мест будет ограничена максимум 1000, в то время как объединенные организации в долгосрочной перспективе будут нанимать больше людей.

Железная дорога хочет избавиться от Schenker, чтобы сконцентрироваться на своей убыточной внутренней деятельности в Германии и снизить свой долг более чем в 30 миллиардов евро. Однако Schenker долгие годы был крупнейшим источником доходов железной дороги.

В свете текущих переговоров, если немецкие железные дороги решат продать Schenker DSV, это может вызвать озабоченность среди членов профсоюза Verdi, которые опасаются увеличения потери рабочих мест по сравнению с контролем CVC. Кроме того, немецкие железные дороги могут оказаться в более сильном финансовом положении, если продажа Schenker поможет им снизить свой значительный долг и сконцентрироваться на своей внутренней деятельности.

