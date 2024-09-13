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ПолитикаНовостиОскорбительно

Похоже, что сотрудники "Лампеля" подали около 1500 уголовных обвинений, связанных с угрозами.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута

Похоже, что сотрудники "Лампеля" подали около 1500 уголовных обвинений, связанных с угрозами.

За время работы правительства в отношении федеральных министров было возбуждено более 1400 уголовных дел из-за угроз или оскорбительной речи. Об этом сообщил в парламенте ответ правительства фракции AfD, как сообщает Table.Briefings.

Ключевые фигуры, такие как Роберт Хабек из Федерального министерства экономики и защиты климата и Аннелена Баerbock из Федерального ведомства иностранных дел, стали жертвами 805 и 513 обвинений соответственно.

Министр юстиции Марко Бушманн (СВП) и министр образования Беттина Старк-Ватцингер (СВП) также оказались в центре внимания, с примерно 30 и более 20 делами соответственно. Однако Table.Briefings отмечает, что список не полный, так как не все министерства ведут учет подобных случаев. В большинстве случаев статус или результат разбирательств остается неясным.

Несмотря на многочисленные обвинения, Роберт Хабек и Аннелена Баerbock подверглись 805 и 513 случаям оскорбительной речи соответственно. Несмотря на усилия правительства по решению этих вопросов, результаты многих из этих дел остаются неопределенными.

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