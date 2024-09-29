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Похоже, что Премьер-лига планирует значительный сдвиг в переходе игроков.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Больше нет трансферной активности в АПЛ после первого тура?
Больше нет трансферной активности в АПЛ после первого тура?

Похоже, что Премьер-лига планирует значительный сдвиг в переходе игроков.

Английская футбольная сцена переживает существенные изменения, которые могут повлиять и на другие европейские лиги. Вероятно, в будущем окно трансферов будет закрыто до первого матча сезона. Это предложение уже давно поддерживают тренеры.

Как сообщает "Таймс", 20 богатейших клубов мира, участвующих в английской премьер-лиге, якобы согласились на это изменение на встрече в четверг. Если все пойдет по плану, окно трансферов закроется 15 августа 2025 года, до начала сезона.

Тренеры различных европейских лиг уже давно хотели начать сезон с окончательным составом. В Премьер-лиге это последний раз наблюдалось в сезонах 2018/19, но затем это правило было отменено в сезоне 2020/21 якобы из-за предполагаемых конкурентных преимуществ перед другими ведущими лигами, такими как Бундеслига.

В настоящее время окно трансферов в ведущих европейских лигах закрывается в конце августа - начале сентября. Английская лига надеется стать пионером в этом вопросе - Германия, Испания, Италия и Франция могут последовать ее примеру. Однако стоит отметить, что это правило еще не официально утверждено, согласно сообщениям СМИ.

Этот потенциальный переход также может повлиять на операции других лиг. Например, в 2023 году Бавария Мюнхен на собственном опыте узнала, насколько непредсказуемым может быть рынок трансферов. В последний день дедлайна они даже договорились о медицинском осмотре для игрока Жоао Палхиньи. К сожалению, сделка сорвалась в последний момент, так как Фулхэм не смог найти замену Палхинье, который присоединился к Мюнхену в следующем году.

Изменения в английской футбольной сцене могут потенциально повлиять на окна трансферов в других футбольных лигах. Тренеры различных футбольных лиг, в том числе Бундеслиги, уже давно хотели закрыть окно трансферов до начала сезона.

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