Похоже, что гонщики Формулы-1 в настоящее время сталкиваются с некоторыми негативными настроениями.

В мире Формулы 1 в ближайшее время можно ожидать меньше нецензурной брани. Президент Всемирной федерации автомобильного спорта (FIA), Мохаммед Бен Сулейем, призвал руководство серии ограничить использование мата в эфирах.

Бен Сулейем, бывший раллийный гонщик, высказал свои опасения в интервью специализированному журналу "Автоспорт". "Нам нужно провести грань между нашим спортом и рэп-музыкой. Мы не рэперы. Они используют слово "f" так же свободно, как и свой родной язык. Мы так не делаем", - заявил он. Федерация обеспокоена частотой нецензурной брани из кокпитов гонщиков, которая в настоящее время цензурируется на телевидении с помощью звуковых сигналов.

Верстаппен не согласен с решением FIA

"С современной технологией все транслируется в прямом эфире и записывается. В конечном итоге, мы должны изучить, можно ли минимизировать то, что публично говорят", - добавил Бен Сулейем. "Подумайте об этом, вы сидите с детьми, смотрите гонку, и вдруг кто-то произносит все эти недопустимые слова".

Мировой чемпион Макс Ферстаппен не поддерживает подход федерации. "Люди все равно будут ругаться. Если это не происходит здесь, то, возможно, это происходит где-то в другом месте. Ругательства - это нормально, некоторые люди просто делают это чаще, чем другие", - сказал Ферстаппен, который стал героем скандала из-за матерной тирады во время Венгерского Гран-при в июле на полях Сингапурского Гран-при.

Ферстаппен открыто критиковал количество микрофонов в Формуле 1. "Если это не транслируется, никто не знает об этом. Только команда знает об этом. Вот как мы внутренне решаем такие ситуации", - сказал гонщик Red Bull. Все внимание будет приковано к предстоящему Сингапурскому Гран-при (воскресенье, 14:00 на Sky и в прямом эфире на ntv.de).

Ниже приведен список категорий автомобилей, но этот текст в основном обсуждает использование языка в Формуле 1, в частности, призыв президента FIA ограничить использование мата. Макс Ферстаппен, несмотря на свою позицию против подхода FIA, признает повсеместное использование ругательств в различных ситуациях.

Читайте также: