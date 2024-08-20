- Поисковые беглецы: СДПГ предлагает законодательные меры в Федеральном парламенте

Группа СПД в ландтаге требует от государственного управления ответов по поводу побегов четверых преступников из больницы БКХ в Штраубинге и еще одного во время временного освобождения из БКХ в Дингольфинге. "Нам нужно восстановить чувство безопасности для общественности", - заявил Хорст Арнольд, спикер СПД по конституционному праву, правосудию и парламентским вопросам. Государственное управление должно прояснить обстоятельства этих побегов и принять адекватные меры.

СПД особенно заинтересован в том, чтобы узнать, как заключенным в БКХ Штраубинге удалось получить острый инструмент, который они использовали, чтобы угрожать и взять в заложники сотрудника. Они также хотят получить информацию о ситуации с персоналом и мерах безопасности, принятых в районных больницах.

Ссылаясь на заявление бывшего министра социальных дел Керстин Шрейер (ХСС) в 2019 году, которое подчеркивало приоритет общественной безопасности в планы реструктуризации БКХ Штраубинге, СПД хочет узнать, какой прогресс был достигнут в этом отношении.

Поиски сбежавших преступников все еще продолжаются tanto в стране, как и за рубежом. В субботу вечером четверо заключенных в БКХ Штраубинге запугали и принудили сотрудника открыть ворота, подчинив их. Эти мужчины считаются опасными.

СПД считает, что правосудие требует тщательного расследования обстоятельств побега преступников из БКХ Штраубинге и Дингольфинга, так как безопасность общественности не должна быть поставлена под угрозу. Важно, чтобы государственное управление предоставило разъяснения о том, как можно предотвратить подобные инциденты в будущем.

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