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Федеральные земли ГерманииНовостиПравосудие

Поисковые беглецы: СДПГ предлагает законодательные меры в Федеральном парламенте

Фракция СДП в земельном парламенте требует ясности и последствий после побега четырех пациентов из психиатрической больницы и задает ряд вопросов государственной администрации.

 and  James Williams
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Четверо людей удалось покинуть медицинское учреждение вStraubing по данным властей. Сообщается, что...
Четверо людей удалось покинуть медицинское учреждение вStraubing по данным властей. Сообщается, что ведутся интенсивные поисковые операции.

- Поисковые беглецы: СДПГ предлагает законодательные меры в Федеральном парламенте

Группа СПД в ландтаге требует от государственного управления ответов по поводу побегов четверых преступников из больницы БКХ в Штраубинге и еще одного во время временного освобождения из БКХ в Дингольфинге. "Нам нужно восстановить чувство безопасности для общественности", - заявил Хорст Арнольд, спикер СПД по конституционному праву, правосудию и парламентским вопросам. Государственное управление должно прояснить обстоятельства этих побегов и принять адекватные меры.

СПД особенно заинтересован в том, чтобы узнать, как заключенным в БКХ Штраубинге удалось получить острый инструмент, который они использовали, чтобы угрожать и взять в заложники сотрудника. Они также хотят получить информацию о ситуации с персоналом и мерах безопасности, принятых в районных больницах.

Ссылаясь на заявление бывшего министра социальных дел Керстин Шрейер (ХСС) в 2019 году, которое подчеркивало приоритет общественной безопасности в планы реструктуризации БКХ Штраубинге, СПД хочет узнать, какой прогресс был достигнут в этом отношении.

Поиски сбежавших преступников все еще продолжаются tanto в стране, как и за рубежом. В субботу вечером четверо заключенных в БКХ Штраубинге запугали и принудили сотрудника открыть ворота, подчинив их. Эти мужчины считаются опасными.

СПД считает, что правосудие требует тщательного расследования обстоятельств побега преступников из БКХ Штраубинге и Дингольфинга, так как безопасность общественности не должна быть поставлена под угрозу. Важно, чтобы государственное управление предоставило разъяснения о том, как можно предотвратить подобные инциденты в будущем.

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