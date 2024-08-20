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Поисковики продолжают искать выживших на затопленной высококлассной яхте, которая перевернулась возле Сицилии.

В вторник исследователи возобновили поиски шести человек, пропавших без вести после затопления люксовой яхты возле Сицилии. Пожарные- водолазы, имеющие опыт передвижения в ограниченном пространстве, принимают участие в операции на затопленном судне, расположенном на глубине 50 метров. К...

 and  Hanna Hofmann
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Самолёты, вертолёты и корабли спасательной службы находятся на месте
Самолёты, вертолёты и корабли спасательной службы находятся на месте

Поисковики продолжают искать выживших на затопленной высококлассной яхте, которая перевернулась возле Сицилии.

Роскошная яхта "Байезиан", на борту которой находились десять моряков и двадцать два туриста, потерпела крушение вблизи побережья Портичелло на Сицилии ранним утром в понедельник. Согласно новостным сообщениям, причиной трагедии стал шторм в море, сочетавший в себе сильные ветры и волны. Семнадцать человек были успешно спасены из объятий водной стихии. Один пассажир был найден мертвым, а шестеро других числятся пропавшими без вести.

Среди пропавших без вести находятся технологический магнат Майк Линч, ласково прозванный "Британским Биллом Гейтсом", и его 18-летняя дочь Ханна. Кроме того, банк Морган Стэнли сообщил о пропаже своего высокопоставленного исполнительного директора Джонатана Блумера и его супруги Джуди. Однако жена Линча, Анджела Бакарес, которой удалось спастись, была доставлена в больницу с легкими травмами.

Итальянские СМИ сообщают, что Линч был на яхте со своими гостями. Бизнесмен, по слухам, праздновал свой недавний оправдательный приговор по делу о мошенничестве на яхте.

Линча оправдали от обвинений в мошенничестве в США в июне, связанных с продажей его программной компании Autonomy корпорации Hewlett-Packard. Его обвиняли в подделке документов и завышении доходов компании. По данным "Sunday Times", оцененное состояние Линча, ранее советника правительства, составляло примерно 587 миллионов евро.

Яхта "Байезиан" была построена в Тоскане в 2008 году и прошла ремонт в 2020 году. Согласно сайту "Charter World", она была самой высокой в мире алюминиевой парусная мачта, возвышающаяся на высоту 75 метров.

Капитан другого яхты вблизи, Карстен Бонер, дал интервью газете "Корriere della Sera", описав сцену той роковой ночи как хаотичную. С трудом удерживая равновесие своей лодки, он увидел, как мачта "Байезиана" качается, прежде чем рухнуть.

К расследованию добавляется информация: представители юридической команды Майка Линча заявили, что они проведут собственное расследование, чтобы определить причины затопления яхты и местонахождение пропавших пассажиров.

В свете трагедии было сообщено, что итальянская береговая охрана предложила ужесточить правила безопасности для люксовых яхт, работающих в Средиземном море.

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