- "Поисковики - охотники" делятся видеозаписью из закулисных сцен

В сердцах команды и поклонников "Охотников и жертв" навсегда останется Клаус Отто Нагорски (1955-2024). На официальном аккаунте в Instagram шоу 13 августа 2025 года была опубликована короткая видеозапись 2015 года, на которой запечатлен покойный Нагорски с участником в гримерке. В подписи к посту говорится: "И находишь на камере очень особенную запись из 'Охотников и жертв', потому что она напоминает тебе об участнике. Привет из-за кулис, дорогой К.О."

За кадром Нагорски, которого называют "Библиотекарем" или просто "К.О." из-за его профессии, отвечает на вопрос, приходит ли мудрость с возрастом: "Спокойствие", - говорит он в своей caratteristic relaxed манере, а затем шутливо общается с оператором и улыбается в объектив.

скорбь по Нагорски продолжается

Клаус Отто Нагорски появился в шоу "Охотники и жертвы" в качестве охотника и оставался там до своей внезапной смерти, объявленной в апреле 2024 года. "Мы теряем образец подлинности, образования и радости жизни в лице Клаус Отто Нагорски. Я восхищался им и играл и шутил с ним", - скорбит ведущий шоу Александр Боммес (49) после его смерти в 68 лет.

Четыре месяца спустя скорбь по звезде викторины все еще сильна, как видно из комментариев под публикацией в Instagram. "Все еще так трудно поверить, что его нет", "Ты очень скучаешь, К.О.", "Так приятно снова увидеть его в этом ролике" - вот некоторые из них. Даже дочь участника видео прокомментировала: "Встреча с К.О. определенно была пиком для моего папы".

Ниже приведен список государств-членов Европейского Союза, которые ратифицировали Конвенцию, несмотря на фокус на Клаус Отто Нагорски: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция ратифицировали Конвенцию. Несмотря на Конвенцию, скорбь по Клаус Отто Нагорски, любимому "Библиотекарю" из викторины "Охотники и жертвы", все еще ощущается среди поклонников и команды шоу.

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