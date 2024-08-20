Трагический инцидент при штормовой погоде - Поиск потерянного судна в водах вокруг Сицилии

После опрокидывания роскошной яхты у берегов Сицилии ведутся поиски шести пропавших без вести. С рассвета в поисках участвуют водолазы с материковой Италии, в том числе британский технологический магнат Майк Линч, как сообщает сицилийская служба гражданской защиты. Водолазы завершили первоначальный осмотр обломков на дне моря безрезультатно к понедельнику вечером.

Яхта длиной 50 метров, названная "Байесиан", попала в беду ранним понедельником утром во время сильного шторма с сильными ветрами возле порта Портичелло на севере Сицилии. На борту находилось 22 человека, как сообщает береговая охрана. 15 из них были успешно спасены и доставлены на берег. Сначала сообщалось о семи пропавших без вести, но позже из воды было извлечено тело.

Операция по спасению сложна

Операция по спасению является сложной задачей, как сообщает пожарная служба. Обломки "Байесиана" находятся на глубине 49 метров на дне моря. Предполагается, что пропавшие без вести все еще находятся внутри затонувшей яхты. Во время первоначального осмотра водолазы смогли исследовать только мостик. Доступ к внутренним частям яхты, как сообщается, был заблокирован.

Среди шести пропавших без вести - четыре британских гражданина и двое американских, согласно официальным данным. Итальянские СМИ сообщают, что помимо Майка Линча, которого в британских таблоидах часто называют "британским Биллом Гейтсом", среди пропавших без вести также его 18-летняя дочь. Жена Линча была спасена и в настоящее время получает медицинскую помощь в больнице.

Спасательные службы работают под давлением времени из-за глубины затонувшего судна и ухудшающихся погодных условий. Семьи шести пропавших без вести находятся в состоянии тревоги, ожидая новостей о своих близких.

Читайте также: