- Поиск по делу о нападении на полицейскую завершен

В одном районе произошло два инцидента с участием полиции и две смерти: пока следователи не установят связь между двумя делами в Хайлигкройцштайнахе (район Рейн-Неккар), пройдет некоторое время. Многие вопросы остаются без ответа, заявил представитель прокуратуры г. Хайдельберга.

В начале июля женщина якобы убила своего мужа в общем жилье ножевыми ранениями головы и верхней части тела. Она остается под стражей.

На этой неделе следователи хотели найти улики, связанные с этим предполагаемым убийством, на участке в другой части города. Однако житель открыл огонь по полиции, leichtverletzend (легко ранив) руку офицера. Были задействованы спецподразделения, которые позже обнаружили предполагаемого стрелка мертвым в здании. Полиция считает, что женщина покончила с собой.

Представитель прокуратуры не смог сказать, как связаны между собой две женщины или какое отношение подозреваемая жена имеет к теперь искомому участку. Поиски были завершены в четверг. Что искали спецподразделения и нашли ли они что-то, остается неясным.

Полиция отреагировала на участок из-за предполагаемого стрелка, как упоминалось в недавнем инциденте. Позже предполагаемый стрелок был найден мертвым, что потребовало вмешательства полиции.

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