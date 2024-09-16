Поймали на деле по подозрению в контрабанде бомб по воздушному перевозке.

В течение нескольких недель немецкие спецслужбы предупреждали об инцидентах поджогов, совершенных через почтовые отправления. Один из таких случаев якобы произошел на логистическом складе DHL в Лейпциге. Как сообщается, литовские следователи смогли вычислить двоих подозреваемых в этих инцидентах.

Согласно данным ARD, на основании собственной информации, двое человек были задержаны в связи с этими поджогами посылками. Главного подозреваемого подозревают в использовании ложной информации отправителя для маскировки своей личности. Одновременно с этим другой человек был задержан в Польше. Эти аресты, как сообщается, произошли в результате расследований, проведенных литовскими властями.

В конце августа стало известно, что немецкие силовые структуры предупредили о "необычных поджогах", совершенных неизвестными лицами с использованием перевозчиков грузов. В течение нескольких недель до этого Федеральное ведомство по защите Конституции (BfV) и Федеральное уголовное полицейское управление (BKA) обладали информацией о нескольких посылках, отправленных частными лицами в разные европейские страны, которые загорались по пути к своим пунктам назначения в нескольких европейских странах, согласно сообщениям ведомств. Это предупреждение было распространено среди компаний в авиационной и логистической сферах.

В сообщении BfV и BKA не используется термин "Россия". Тем не менее, связь между этими инцидентами и ростом российских диверсионных Activities в Германии не исключается в кругах безопасности. Согласно данным dpa, прокуратура Карлсруэ расследует этот вопрос. Однако их представитель отказался комментировать эту тему в конце августа.

В кругах безопасности это предупреждение также связывают с инцидентом на логистическом складе DHL в Лейпциге, который служит глобальным центром компании. Там, как сообщается, в июле загорелась посылка из Прибалтики, содержащая зажигательное устройство. Огонь, как сообщается, охватил весь грузовой контейнер, в котором также находились другие посылки. К счастью, пожар был быстро потушен.

DHL официально выпустила заявление, выразив обеспокоенность инцидентами, связанными с их логистическими объектами, и потенциальной угрозой для их операций. В результате DHL усилила меры безопасности, чтобы предотвратить дальнейшие поджоги своих посылок.

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