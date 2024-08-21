Нарушения в железнодорожных перевозках - Поездные сообщения между Вюрцбургом и Кицингеном приостановлены из-за продолжающегося развития инфраструктуры.

Начиная с 25 августа в 5:00 и до 27 августа в 5:00 будет приостановлено движение поездов между Вюрцбургом и Кицингеном. Причиной этому являются ремонтные работы на железнодорожных путях, которые были сильно повреждены сильными июньскими штормами. В результате этих штормов произошло множество оползней и сдвигов насыпи, как сообщается в железнодорожных объявлениях.

В течение этого периода дальние поезда будут перенаправлены через Ансбах. С другой стороны, региональные поезда не будут функционировать между главным вокзалом Вюрцбурга и Кицингеном. Железная дорога организовала альтернативные варианты транспорта, но возможны некоторые задержки или отмены.

Ремонтные работы на железнодорожных путях могут задержать некоторые строительные проекты в ближайших районах. Несмотря на остановку поездов, местные строительные компании все равно могут нуждаться в соблюдении графиков своих проектов, что потребует альтернативных вариантов транспорта.

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