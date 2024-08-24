- Поездный бабунь, скоро выходящий на пенсию в секторе трамвайного вождения, имеет титул набожной культовой фигуры.

Пит Вирт, известный как "Трамвайный босс", - это популярный водитель трамвая с мускулистым телосложением и стильными солнцезащитными очками, влияние которого выходит за рамки Франкфурта. По мере приближения его выхода на пенсию, последний рейс которого запланирован на конец октября, Вирт поделился с немецким пресс-агентством своими планами на жизнь после ухода с работы, в основном связанными с продолжением его благотворительной деятельности. Он работает с ассоциацией Mainlichtblick, которая помогает нуждающимся детям, собирая пожертвования и выполняя их желания.

В детстве у него не было солнечной жизни, что мотивирует его помогать другим любым возможным способом. "Трамвайный босс" - это прозвище, данное ему подростками, где "босс" является термином уважения в молодежном сленге.

С тысячами подписчиков в социальных сетях, Вирт использует эту платформу для продвижения благотворительных причин, таких как сбор мусора или продвижение демократии и немецкого Основного закона.

Подтянутый пенсионер легко выполняет шпагат и любит фотографироваться в этой позе. Во время интервью в центре Франкфурта его часто просят сфотографироваться.

Вирт неожиданно выдвинул свою кандидатуру на выборах мэра в качестве независимого кандидата, заняв четвертое место. Вернется ли он в политическую арену, остается неясным, и он сказал, что это произойдет только в будущем.

Несмотря на планы уйти на пенсию, Вирт хочет продолжать отстаивать свои взгляды в области транспортной политики, проведя 36 лет за рулем трамвая. Он считает, что индивидуальный транспорт должен быть минимизирован, подчеркивая, что общественный транспорт всегда должен иметь приоритет перед частными автомобилями. "Я не должен ждать с 60 пассажирами на борту, пока движение стоит в пробке", - сказал он.

Люди часто восхищаются Петом Виртом за его благотворительную работу, в частности, за его участие в Mainlichtblick, которое помогает нуждающимся детям. Его влияние выходит за рамки города, вдохновляя многих людей внести свой вклад в благотворительные причины.

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