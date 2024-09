Поездки директора МАГАТЭ в Киев и контролируемую Сапорезскую атомную электростанцию

18:31 Видео якобы демонстрирует использование воспламеняемого дрона

С тех пор, как начался конфликт на Украине, ходило множество слухов о применении различных видов оружия, в том числе воспламеняемых дронов. Недавно появились видеоролики, якобы показывающие использование этого оружия. На кадрах видно, как оно будто бы охватывает военные посты России и обширные лесные участки пламенем.

18:09 Премьер-министр Нидерландов объявил о крупном пакете помощи для Украины

Новый премьер-министр Нидерландов Дик Шооф объявил о значительном пакете помощи для Украины. Во время неожиданного визита в город Запорожье он провел переговоры с президентом Володимиром Зеленским. Этот пакет помощи составляет более 200 миллионов евро. Этот визит стал первым для Шоофа в Украину после того, как он вступил в должность в начале июля. Он сменил Марка Рютте, который, как ожидается, станет следующим генеральным секретарем НАТО в октябре. Зеленский выразил: "Без преувеличения, Нидерланды помогли Украине спасти множество жизней. Наши отношения крепче, чем когда-либо. Мы плечом к плечу стоим на пути к справедливому и долговременному миру."

17:47 НПЗ в Шведте остается под управлением правительства Германии

В настоящий момент нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Шведте продолжит управляться правительством Германии. Как сообщает немецкое агентство новостей, немецкое правительство хочет продлить управление большинством акций российской государственной корпорации "Роснефть" в НПЗ. Управление доверительным управляющим истекает 10 сентября. Акции находились под управлением доверительного управляющего с сентября 2022 года. Правительство Германии прекратило импорт российской нефти из-за российской агрессии на Украине. В начале 2023 года НПЗ переключился на альтернативные источники поставок. Кроме Шведта, затронуты еще два объекта. "Роснефть" владеет 54% акций НПЗ в восточной Бранденбурге.

17:22 Россия добилась значительных территориальных успехов в Украине - более 477 квадратных километров в августе

Аналитики считают, что российская армия в августе добилась значительных успехов, что является самым сильным прогрессом с октября 2022 года. Согласно данным агентства Франс-Пресс, основанным на данных американского think tank Института изучения войны (ISW), Россия захватила 477 квадратных километров в Украине в прошлом месяце. Это крупнейшее территориальное приобретение с октября 2022 года, что составляет более 15 квадратных километров в день в августе. Россия сообщила о значительных успехах, в основном в восточной украинской области Донецк. На прошлую ночь российская армия находилась всего в 7 километрах от стратегического города Покровск.

16:56 Путин посещает Монголию в первой поездке в страну, являющуюся членом МУС, после выдачи ордера на арест

Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с визитом. В среду он встретится с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Двое примут участие в церемонии памяти победы советских и монгольских войск над японской армией в 1939 году, в результате которой погибли тысячи людей. Поездка Путина является его первой в страну, являющуюся членом Международного уголовного суда (МУС), после того, как суд выдал ордер на его арест почти 18 месяцев назад из-за предполагаемых военных преступлений в Украине. Украина призвала Монголию арестовать Путина и выдать его в Гаагу. На прошлой неделе представитель Кремля заявил, что Кремль не обеспокоен возможным арестом Путина в Монголии.

16:40 Генерала России обвиняют в коррупции - расследования против более чем десяти военных офицеров

В отношении высокопоставленного члена российской армии возбуждено уголовное дело по обвинению в коррупции. Согласно сообщениям в Telegram от Следственного комитета России, генерал Валерий Муминджанов обвиняется в получении крупной взятки. Преступления, связанные с взяточничеством, могут повлечь наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет в России. Муминджанов является заместителем командующего по логистике Ленинградского военного округа и ранее занимал должности в Министерстве обороны. Авторитетам якобы стало известно, что он получил взятку в размере более 20 миллионов рублей (около 202 000 евро) в связи с контрактами на форму. С апреля по крайней мере десять военных чиновников, в том числе генералы и высокопоставленные сотрудники Министерства обороны в Москве, стали мишенью правоохранительных и судебных органов России из-за коррупции или мошенничества. Некоторые считают, что происходит чистка.

16:25 Зеленский: Операция в Курске продолжается по плану, влияя на движение врага в Покровске и Торезе

Операция в Курске, Россия, продолжается согласно плану, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он объявил об этом во время визита в Запорожье, как сообщает корреспондент украинского государственного новостного агентства Укринформ. "Операция в Курске выполняет свою задачу и протекает согласно плану", - сказал Зеленский. "Что касается проблем в направлениях Покровска и Тореза, мы считаем, что операция в Курске также может оказать влияние там", - сказал президент Украины. Бойцы в районе Курска могут снизить частоту российских атак на Покровск и Торез, "но там сейчас сложно". Он подчеркнул, что самые боеспособные российские подразделения были сосредоточены в этих передовых районах.

15:16 Украина получает систему Patriot от Румынии: правительство дает зеленый свет законопроектуРумынское правительство дало зеленый свет законопроекту, разрешающему передачу системы ПВО Patriot Украине. Законы теперь идут на финальное голосование в парламенте, как сообщает Reuters. В июне прошлого года Бухарест согласился предоставить одну из двух своих оперативных систем ПВО Украине при условии, что союзники заменят ее аналогичной системой ПВО.

14:53 В Украине петиция призывает снизить возрастной лимит мобилизации до 50 летПетиция призывает президента Украины Владимира Зеленского снизить возрастной лимит для мобилизации до 50 лет. На данный момент собрано более 25 000 подписей, как сообщает украинская газета "Киевский независимый". В настоящее время возрастной лимит для мобилизации в Украине составляет 60 лет. Согласно украинскому закону, электронная петиция к президенту должна собрать не менее 25 000 подписей в течение трехмесячного периода, чтобы быть рассмотренной. Осталось 34 дня для сбора подписей.

14:34 В России 11 человек ранены в результате украинских атак на Белгород11 человек, в том числе двое детей, были ранены в результате украинских атак на российский регион Белгород и его столицу, как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. Пострадал детский сад. Гладков поделился изображениями разрушенного детского сада и других обломков и поврежденных строений в регионе. Местные власти приняли решение закрыть несколько школ и детских садов в регионе на неделю после атак. В некоторых регионах Украины и России 2 сентября отмечается первый день школьных занятий после летних каникул.

14:10 Зеленский: Российская ракета разрушила мечеть в КиевеВ результате ракетного удара России по Киеву ночью в понедельник (см. записи 05:39, 06:20 и 09:29) была серьезно повреждена мечеть и прилегающий исламский культурный центр. В посте в X президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пренебрегает духовными или человеческими ценностями и не уважает никакую религию или веру. "Она продолжает свою кампанию разрушения против украинского народа и пытается истребить все наши сообщества и даже наши святые места поклонения", - добавил Зеленский. Главный муфтий местного сообщества Вадим Дашевский сообщил Reuters, что мечеть стала жертвой "подлого нападения".

13:39 Видео показывает масштабную атаку украинских дронов в и вокруг МосквыУкраина проводит масштабную атаку дронов на цели в Москве и вокруг нее. Зафиксирован взрыв на нефтеперерабатывающем заводе всего в 16 километрах от Кремля. Также подверглись атакам две электростанции. По данным России, перехвачено более 150 украинских дронов.

12:58 Польша обещает сбивать российские дроны и самолеты

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Польша имеет обязанность сбивать российские дроны и другие самолеты, приближающиеся из Украины, прежде чем они войдут в польское воздушное пространство. Либерально-консервативный политик расходится во мнении с официальной позицией НАТО, считающей риск эскалации конфликта через прямое столкновение с российскими силами слишком высоким. НАТО также отвергает идею сбивать российские дроны и ракеты над Украиной, а также просьбу Киева о зоне, свободной от полетов. Сикорский сказал британской "Файненшл Таймс" (FT): "Я persönно считаю, что если вражеские самолеты приближаются к нашему воздушному пространству, это будет законным актом самообороны. После того, как они войдут, риск, что кто-то будет ранен обломками, значителен".

12:12 Мунц: Как Россия реагирует на победы AfD и AfD на выборах

Результаты выборов в ландтаг Тюрингии и Саксонии также являются темой для обсуждения в России. Корреспондент ntv Рейнер Мунц сообщает о реакциях на победы AfD и AfD и описывает, как Москва относится к тому, что, возможно, крупнейшей атаке дронов на российскую столицу когда-либо.

11:40 Путин хвалит быстрый прогресс России

Президент России Владимир Путин отметил быстрый темп продвижения своих войск в занятии новых территорий в соседней Украине. Он сообщил российским информационным агентствам, что контрнаступление Украины в Курской области не смогло остановить продвижение российских войск в Донбассе. "Мы не говорим о продвижении на 200 или 300 метров. Мы говорим о нескольких квадратных километрах. Такого темпа наступления в Донбассе мы не видели давно", - сказал Путин. Во время своего визита в Монголию Путин сделал остановку в сибирской республике Туве, чтобы посетить урок по новому предмету "Разговоры о важном", который призван приблизить детей к политической перспективе Кремля. Путин не раз выступал в роли учителя на публичных уроках в последнее время, неоднократно повторяя утверждение, что война, которую он начал, служит для защиты своей страны.

11:07 Украина сбивает 22 ракеты и 20 дронов

Воздушные силы Украины сообщают, что они сбили 22 из 35 ракет и уничтожили 20 из 23 российских ударных дронов. Девять баллистических ракет и 13 крылатых ракет были сбиты над Киевом, Харьковом, Днепром, Полтавой, Николаевом и Запорожьем.

10:36 Видео показывает ракетный удар России по Харькову

Россия уже несколько дней обстреливает Харьков ракетами. Согласно украинским данным, в воскресенье было выпущено не менее 10 ракет по городу, поразивших торгово-развлекательный центр. Многие люди получили ранения.

10:01 Увеличение числа жертв после российского удара по СумыЧисло жертв возросло в результате ракетного удара России по Сумам, городу на северо-востоке Украины. По данным Министерства внутренних дел Украины, 18 человек получили ранения, в том числе 6 детей. Об этом сообщили в Telegram. Ранее городская администрация Сум сообщила о не менее чем 13 гражданских лицах, в том числе 4 детей, получивших ранения. Российский ракетный удар поразил учреждение по уходу за детьми и реабилитации и приют в Сумах. Ситуация с безопасностью в регионе Сум ухудшилась после начала вторжения на границу с российской областью Курск 6 августа. Сумы, город с населением более 250 000 человек, находится примерно в 350 километрах к востоку от Киева.

09:29 Украина: двое раненых после авиационного удара России по КиевуРоссия вновь обстреляла Киев ракетами (см. записи 05:39 и 06:20). По меньшей мере двое человек получили ранения из-за обломков перехваченных ракет, как сообщили местные власти. Возгорания и повреждения имущества и инфраструктуры были зафиксированы. Был объявлен общенациональный сигнал тревоги, который действовал почти два часа ночью и утром.

here.

08:57 ИСВ: большинство россиян поддерживают войну в УкраинеПоддержка войны в Украине среди российского населения продолжает расти - даже после incursions Украины в российский пограничный регион Курск. Об этом свидетельствует последний отчет Института изучения войны (ИСВ) на основе данных независимого российского опроса Левада-Центр. Согласно этим опросам, поддержка военной операции России в Украине даже выросла в августе. Около 78% опрошенных поддержали войну в Украине в августе 2024 года по сравнению с 75% в июле 2024 года и 77% в июне 2024 года. Российское население не кажется уставшим от войны, что дает Кремлю гибкость в стратегии ведения затяжной войны износа против Украины, заключают аналитики ИСВ.

08:11 Украина сообщает о потерях среди российских войскГенеральный штаб Украины обнародовал новые данные о потерях российских войск в Украине. Согласно этим данным, Россия якобы потеряла примерно 617 600 солдат в Украине с 24 февраля 2022 года, в том числе 1300 за последние 24 часа. Отчет из Киева также сообщает о уничтожении 9 танков, 10 артиллерийских систем, 1 среднюю артиллерийскую ракетную систему и 30 дронов. В целом, Россия потеряла 8601 танк, 17 646 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, дронов, 28 кораблей и одну подводную лодку, согласно Украине. Запасные оценки указывают на меньшие потери, но и они являются лишь минимальными цифрами.

07:03 Спасатели извлекают мужчину из завалов в ХарьковеПосле ракетного удара России по Харькову на северо-востоке Украины спасатели успешно извлекли мужчину из-под завалов обрушившегося концертного зала, сообщает Reuters. Спасенный заявил, что чувствует себя хорошо вскоре после извлечения. По данным властей, более 40 человек, в том числе 5 детей, получили ранения в результате ракетных ударов России по Харькову. Несколько ракет поразили торговый центр и концертный зал в восточном городе в воскресенье днем.

06:20 Взрывы и пожары: интенсивный авиационный удар России по КиевуРоссия запустила серию атак дронов, более 10 крылатых ракет и множество баллистических ракет по Украине. Украинские ВВС подтверждают, что целью являются Киев и, возможно, другие города. Среди серии взрывов в Киеве многие жители ищут укрытия в бомбоубежищах. Мэр Виталий Кличко сообщает, что службы экстренной помощи были вызваны в районы Голосеевский и Соломенский. Кличко и глава Киевской военной администрации Сергей Попко сообщают о нескольких пожарах через Telegram. В районе Шевченковский сообщается о человеке, раненом осколками. "Будет ответ на все. Враг почувствует это", - заявляет глава офиса президента Украины Андрей Ермак через Telegram.

05:39 Взрывы: ракетный удар России по КиевуКиев, столицу Украины, поразил ракетный удар России, сообщают украинские военные записи. Единицам ПВО пытаются отразить удар, сообщают представители военной телеграммы. Свидетели в Киеве сообщают о множестве мощных взрывов, что свидетельствует о применении систем ПВО. Точное число выпущенных ракет и возможный ущерб остаются неясными.

04:46 Путин: строительство нового газопровода в Китай идет по плануПодготовка к строительству нового российского газопровода через Монголию в Китай идет по плану, заявил президент Владимир Путин. В январе 2022 года был утвержден технико-экономический обоснование и проведены необходимые технические обследования, сказал Путин в интервью монгольской газете "Оноодор", как сообщается на сайте Кремля. Предполагаемый газопровод "Сила Сибири 2" должен ежегодно поставлять в Китай 50 миллиардов кубометров природного газа из российского Ямало-Ненецкого автономного округа через Монголию.

03:34Russians Bomb Child Rehabilitation Center and Orphanage in Sumy - 13 InjuredRussian troops bombarded a child welfare and rehabilitation facility as well as an orphanage in Sumy with rockets, as reported by Ukrainska Pravda. Thirteen individuals, including two children, were injured. The building is located in a residential area, the newspaper states, citing the local military administration.

здесь02:26 Опрос: Большинство поляков поддерживают сбивание российских дронов в польском воздушном пространстве Согласно опросу, проведенному польской газетой "Rzeczpospolita", около 60% поляков считают, что польская армия должна сбивать российские дроны, вторгающиеся в польское воздушное пространство во время атак на Украину. Этот опрос относится к неопознанному летающему объекту, предположительно самоубийственному дрону типа Shahed, который висел над Польшей более получаса, прежде чем исчезнуть 26 августа. Бригадный генерал Томшаш Древеняк рассказал радио RMF24, что Россия, скорее всего, тестировала возможности противовоздушной обороны Польши, отправляя дроны в польское воздушное пространство.

00:26 Россия: Есть погибший в Белгородской области от обстрела, трое раненых в Шебекино Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков сообщает о погибшем от украинского огня в селе Шагаровка у границы. Трое человек ранены в результате обстрела села Шебекино. По меньшей мере еще одно село было обстреляно украинцами.

23:08 Россия отбила 158 дронов в Москве и 14 других регионах Россия сообщает о пресечении "масштабных" украинских атак дронами на столицу Москву и 14 других регионов. Всего было заблокировано 158 воздушных объектов, как сообщается в службе Telegram министерства обороны. По официальным заявлениям, десять дронов были направлены на Москву.

here.

22:24 Воздушный удар по Харькову: число раненых возросло до 47, в том числе семь детей Количество раненых в результате широкомасштабного российского воздушного удара по Харькову возросло до 47, в том числе семь детей, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram. Несколько гражданских объектов, в том числе торговый центр, были поражены, как видно на фотографиях новостных агентств.

21:52 Украинский вертолет разбился во время тренировки: погибли два пилота Два пилота погибли, когда украинский Ми-2 разбился во время тренировочного полета в Ивано-Козедубском национальном авиационном университете Воздушных сил Украины. Государственное новостное агентство Ukrinform сообщает, что место крушения расследуется экспертами, специалистами и представителями министерства обороны. Причина крушения пока не установлена.

21:06 Украинский поставщик электроэнергии предупреждает об отключениях света из-за российских атак Украина столкнется с многочисленными отключениями электроэнергии в понедельник из-за широкомасштабных российских атак на энергетическую сеть страны, сообщает Ukrenergo, согласно Ukrinform. Обеспечение критической инфраструктуры не будет ограничено, но Ukrenergo советует, что возможны изменения в масштабе ограничений.

(Подробнее о предыдущих событиях можно узнать здесь.)

Комиссия была попрошена расследовать обвинения в коррупции против генерала Валерия Муминджанова, высокопоставленного члена российской армии.

После конфликта на Украине многочисленные международные организации и страны предоставили помощь Украине, например, Нидерланды объявили пакет помощи в размере 200 миллионов евро, о чем заявил премьер-министр Дик Схоф.

Читайте также: