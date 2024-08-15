Поездка по Трансмонгольской железной дороге, одно из самых эпических путешествий в мире

Но в современное время железная дорога обрела популярность как отличный способ пересечь эту обширную центральноазиатскую страну.

Протяженностью 2215 километров (1376 миль) от северной границы Монголии с Россией до автономного района Внутренняя Монголия Китая на юге, Транс-Монгольская железная дорога была завершена в 1956 году после почти двух десятилетий строительства через одни из самых живописных, но и самых суровых ландшафтов планеты.

Поезд проезжает через рощи таежных лесов, через легендарные степи центральной Монголии и затем через, казалось бы, безграничную Гоби. Отдаленные города и поселения расположены вдоль путей, но признаки цивилизации редки, особенно зимой, когда большая часть Монголии покрыта снегом.

«Транс-Монгольская железная дорога была отличным путешествием и полной противоположностью предыдущим дням, проведенным среди сибирских березовых деревьев и небольших деревень с грязными улицами и деревянными домами», - говорит британский эксперт по железнодорожным путешествиям Марк Смит, основатель сайта The Man in Seat 61, о своих впечатлениях от поездки через страну во время путешествия из Москвы в Пекин по более широкой Транссибирской железной дороге до закрытия границ пандемией.

«Монголия предлагала широкие открытые草land, верблюдов и частые «юрточные тревоги», когда кочевые поселения появлялись на виду».

От чего еще более удивительно, когда вдали появляются небоскребы и поезд въезжает в Улан-Батор. С более чем 1,6 миллиона жителей, бурлящая столица страны является домом для более чем половины всего населения Монголии и, когда полная московско-пекинская Транссибирская линия была в рабочем состоянии, отличное место для двухдневного перерыва в пути.

Путешественники в столице Монголии, не планирующие сесть на поезд, даже могут considering посещение станции, открытой в 1949 году. С роскошными люстрами, свисающими над залом ожидания, и старинным паровозом и угольной тележкой, постоянно припаркованными возле платформы, посещение улан-баторского железнодорожного вокзала в стиле советской эпохи - настоящий шаг назад во времени.

Как проехать на Транс-Монгольской железной дороге

В прошлом подавляющее большинство международных пассажиров, как и Смит, испытывали Транс-Монгольскую железную дорогу как центральную часть эпического железнодорожного путешествия между Москвой и Пекином. Однако этот маршрут был приостановлен в 2020 году из-за пандемии COVID-19 и в настоящее время закрыт для большинства путешественников в обозримом будущем.

«Это жаль, потому что это было одно из великих путешествий по суше», - говорит Кристиан Стэнли, директор компании Trans-Siberian Travel Company в Лондоне. «Есть еще много людей, у которых это путешествие в списке желаний».

Стэнли говорит, что для путешественников из стран, не участвующих в санкциях против России из-за войны в Украине, все еще возможно совершить железнодорожное путешествие из Москвы в Пекин через Монголию. Просто не на том же поезде или бронировании.

Нет таких хлопот или санкций, если вы едете только по железным дорогам Монголии.

Регулярное сообщение между Улан-Батором и близнецами Зямин-Ууд/Эренхот на границе Монголии и Китая определенно стоит опыта, путешествие, которое занимает большую часть дня (или ночи), чтобы пересечь степи и пустыню Гоби. Билеты можно приобрести в главной железнодорожной станции Улан-Батора.

Транс-Монгольская железная дорога прошла период модернизации в последние десятилетия, когда некоторые из ее советских дизельных locomotives были заменены американскими моделями. Вагоны оснащены двухместными люксами первого класса и четырехместными купе второго класса с замками на дверях, небольшими столиками, розетками и кондиционированием воздуха / отоплением. Постельное белье, подушки и одеяла предоставляются. Купе второго класса делят один западный туалет в каждом вагоне, а каждая пара люксов первого класса имеет собственный санузел.

«Я делил четырехместное купе с молодой монгольской матерью и ее дочерью», - говорит Лора Джопсон, новозеландка, пишущая о своих путешествиях по миру в блоге Laura the Explorer.

«Комната была комфортной, теплой и тихой. Каждый вечер стюарды превращали сиденья в кровати. Багаж хранился под нижней койкой, так что он был трудно доступен во время поездки - небольшой рюкзак определенно рекомендуется для вещей, которые вам понадобятся во время поездки. В каждом вагоне был самовар для приготовления горячих напитков и быстрой еды».

Поезда также оснащены вагонами-ресторанами с меню, включающим местные деликатесы и несколько международных блюд.

«Монгольский вагон-ресторан отличался от своего российского собрата (и от китайского вагона-ресторана, кстати), - говорит Смит о своем опыте столовой во время проезда через Монголию. «Хорошо и сытно, но вам лучше понравиться баранина и рис!»

Пассажиры могут дополнить кухню вагона-ресторана, запасаясь закусками и напитками в Улан-Баторе - есть небольшой магазин удобств внутри главной станции - или выбегая на платформы в остановках по пути.

«Я решил поесть в монгольском вагоне-ресторане mainly из-за декора!», - говорит Джопсон.

«Вагон украшен красиво вырезанным деревом. Еда была вкусной и недорогой. В противном случае, я брала быстрые обеды (рамен, макароны, кофе), свежие фрукты и другие закуски».

Если пассажиры решат посетить лавки, стойки с едой и киоски по пути, им нужно следить за тем, чтобы не опоздать на поезд. И Джопсон отмечает, что зимой варианты питания в станциях были ограничены только крупными станциями.

Даже если туалеты вначале хорошо укомплектованы, пассажирам все же рекомендуется взять с собой рулон туалетной бумаги.

«Туалеты были простыми, но в основном чистыми», - вспоминает Джопсон. И если розетка в купе не универсальная, то адаптер для электроники тоже неплохая идея.

До посадки на поезд обменяйте международную валюту на достаточное количество монгольских тугриков, так как вагоны-рестораны и киоски с закусками, скорее всего, принимают только наличные. В улан-баторском железнодорожном вокзале есть пункт обмена валюты, а небольшой банк находится через парковку.

Для тех, кто предпочитает забронировать турпакет, несколько операторов приключенческих туров входят в игру на железной дороге Монголии. В том числе Австралия Intrepid Travel, недавно объявившая о новом 11-дневном «Приключении по Транс-Монгольской железной дороге», которое сочетает в себе наземные и железнодорожные путешествия между Пекином и Улан-Батором.

«Мы давно увлечены этой железной дорогой», - говорит Эрика Критикитес, генеральный менеджер по глобальному продукту Intrepid. «Мы думали, это звучит захватывающе, и мы раньше проводили поездки по Транссибирской дороге. Так что это был шанс для нас исследовать часть этой железной дороги и он идеально вписывается в нашу цель представить больше экзотических железнодорожных сетей по всему миру».

Первая поездка Intrepid по Транс-Монгольской железной дороге запланирована на июнь 2025 года. Критикитес говорит, что бронирования уже активны, и как минимум одно из следующего лета уже распродано.

Выделенные моменты путешествия

Улан-Батор определенно является высшей точкой любой поездки в Монголию. Среди его достопримечательностей - обширный монастырь Гандан с множеством буддийских реликвий, в том числе 85-футовая (26-метровая) золотая статуя Авалокитешвары, Центральный музей монгольских динозавров и различные национальные сокровища в музее дворца Богд-Хана.

Хотя Чингисхан основал свою столицу в Каракоруме в центральной Монголии, 13-й век военный лидер, император и национальный герой помнят в массивной стальной конной статуе западнее столицы, а также в мрачной сидячей фигуре перед Дворцом правительства.

Круговой поездка по Транс-Монгольской железной дороге между Улан-Батором и Замин-Ууде составляет легкую и интересную двухдневную поездку. Однако путешественники могут продлить поездку, остановившись на несколько дней в крупных городах по пути.

Расположенный на краю пустыни Гоби, Хойр известен как родина Югдердемидийн Гуррагча, бывшего космонавта и министра обороны, который стал первым монголом и вторым азиатом, побывавшим в космосе.**

После запуска в марте 1981 года Гуррагча провел семь дней на борту станции «Салют 6». Хойр чествует своего местного героя статуей в площади перед станцией - достаточно близко, чтобы пассажиры могли сделать быстрый спринт и селфи с указывающим в небо космонавтом, пока поезд стоит.

Несколько небольших (и очень скромных) отелей обслуживают ночных гостей или тех, кто хочет отправиться в дикую местность вокруг Хойра, чтобы посетить горячие источники в Халзан-Ууле или поискать сибирского горного козла и аргали в природном reservaте Их-Нарт.

Еще пару часов поездом вниз по путям находится Сайншанд, больший город с лучшими условиями для ночных гостей, в том числе несколько отелей, несколько ресторанов с традиционными монгольскими блюдами и Кофейня Дате для пузырькового чая, молочных коктейлей и специализированных кофе.

Расположенный примерно в 40-минутной езде к югу от города, монастырь Хамар с его высокой ступой был основан в начале 19 века ученым монахом, прозванным «Терrible Noble Saint of the Gobi». Большинство структур датируются последними 35 годами, после восстановления монгольского буддизма после распада коммунистического режима.

Замин-Ууд отмечает южный конец Транс-Монгольской железной дороги с элегантной железнодорожной станцией, похожей на кампанилу Святого Марка в Венеции. Просторная площадь перед станцией обрамлена ресторанами и закусочными, пекарней, банком и даже караоке-баром.

Пересечение границы

Для тех, кто хочет путешествовать из Улан-Батора в Китай или наоборот, доступна еженедельная (по понедельникам и пятницам) поездка, которая переходит через границу и направляется в Хохот, столицу Внутренней Монголии в северном Китае.

Согласно китайским государственным СМИ, маршрут был возобновлен в этом году. Из Хохота пассажиры могут отправиться в Пекин и дальше в Китай по высокоскоростной железной дороге.

Те, кто совершил это путешествие, говорят, что главное событие на границе - это наблюдение за тем, как поезд переходит с более широкой колеи, используемой в Монголии, на стандартную колею, используемую в Китае.

«Мы прибыли на китайскую железнодорожную станцию, где играла марширующая музыка на полную громкость через динамики станции», - вспоминает Смит. «Вы можете выйти здесь и размяться или остаться на борту, пока весь поезд не будет перемещен в ангар и поднят на гидравлических подъемниках, чтобы поменять свои тележки с российских на стандартную колею.

Я выбрал последнее, fasciniruyushchiy opyt s mnogo banga i droganiya, kak kazhdyy vagony otkhozhili, potom podnimali na neskolko futov v vozdukh. Nashi iznachal'nyye kolesnye pary uvezli proчь, а новые привезли снизу. Это заняло примерно час».

Путешествие по железной дороге через Монголию предлагает резкий контраст сибирским ландшафтам, с обширными травянистыми равнинами, верблюдами и частыми сигналами о юртах, когда в поле зрения появляются кочевые поселения. Во время поездки пассажиры могут даже увидеть вдали небоскребы, когда они приближаются к быстро растущей национальной столице Улан-Батор.

Для тех, кто заинтересован в опыте поездки на Транс-Монгольской железной дороге, но не хочет отправляться в полное путешествие из Москвы в Пекин, регулярное сообщение между Улан-Батором и Замын-Ууде/Эренхотом на границе Монголии и Китая является захватывающим вариантом. Это путешествие дает представление о обширных ландшафтах монгольских степей и пустыни Гоби, а билеты можно приобрести на главном железнодорожном вокзале в Улан-Баторе.

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