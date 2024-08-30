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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

Поездка по А70 в направлении Байройт была остановлена из-за столкновения грузовика.

После инцидента с грузовиком движение по автостраде А70 в районе Кульбаха остановлено. Органы правопорядка направляют движение, дополнительная информация будет сообщена позже.

 and  Anthony Ross
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- Поездка по А70 в направлении Байройт была остановлена из-за столкновения грузовика.

После ДТП с грузовиком на автостраде A70 в районе Кульмбаха движение в направлении Бамберга заблокировано. Предварительное расследование указывает на то, что грузовик врезался в разделительное ограждение ранним утром, как сообщается в заявлении полиции.

Дополнительная информация не была предоставлена своевременно. Вместо этого, движение перенаправляется с Thurnau-Ost, согласно сообщениям полиции. Водителям рекомендуется избегать данного участка.

Из-за блокировки автострады A70 рассматриваются альтернативные маршруты для тех, кто направляется в Бамберг. Данная ситуация подчеркивает важность надежной связи и транспортных сетей в подобных случаях.

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