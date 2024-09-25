Поезда европейского происхождения проходят через Кавказ в 20:06 (видео)

19:40 Россия меняет стратегию использования ядерного оружия, потенциально угрожая США, Франции и другим странамПрезидент России Владимир Путин объявил о пересмотре стратегии применения ядерного оружия в связи с растущей напряженностью в мире. На заседании Совета безопасности в Москве Путин заявил, что список военных целей, на которые могут быть направлены ядерные weapons для сдерживания, расширен. Это может поставить под угрозу ядерные державы Запада, такие как США и Франция, если они поддержат неядерную Украину в конфликте с Россией.

18:35 Зеленский обсудит "план победы" с Байденом и ХаррисПрезидент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис в Вашингтоне в четверг. Зеленский представит свой так называемый "план победы", в котором изложена стратегия окончания войны в Украине. По словам Зеленского, будущие шаги в войне будут определены осенью. Украинское правительство считает, что использование западного оружия против российских целей может существенно повлиять на войну в пользу Украины. Однако эти weapons еще не были предоставлены поддерживающими странами.

Как сообщает The Times of Britain, этот план включает четыре основных пункта:

Призыв к "неуязвимым" гарантиям безопасности Запада (по типу НАТО)

Продолжение украинского наступления на российский регион Курск, который служит "инструментом переговоров"

Требование современного оружия

Международная финансовая помощь для поддержки экономического восстановления Украины

18:12 Бундестаг выделяет 70 миллионов евро на восстановление децентрализованной системы энергоснабжения УкраиныБюджетный комитет Бундестага утвердил пакет помощи в размере 70 миллионов евро для Украины. Эти средства позволят украинским городам и муниципалитетам получить небольшие блоки теплоэлектростанций, котлы, генераторы и солнечные панели. Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило, что эта помощь направлена на помощь украинским гражданам в проживании на родине и выживании при российских атаках. Федеральный министр экономического сотрудничества и развития Свеня Шульце обратила внимание на преднамеренные российские атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру, направленные на "изнурение" и "выселение" украинского населения. "Мы поддерживаем Украину в восстановлении своей системы энергоснабжения децентрализованным образом, чтобы Россия не могла легко ее разрушить", - добавила она.

17:50 Зеленский предупреждает о потенциальной ядерной катастрофе в ООНПрезидент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможности ядерной катастрофы в результате российских атак на Запорожскую АЭС. По словам Зеленского, есть разведданные о планах президента России Владимира Путина атаковать другие украинские АЭС. "Такого дня больше не должно быть", - подчеркнул Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Россия продолжает отрицать эти обвинения со стороны Зеленского. "Если, к сожалению, Россия вызовет ядерную катастрофу на одной из наших АЭС, радиация не будет признавать границы, и катастрофические последствия коснутся различных стран", - сказал Зеленский. Он также отметил, что другие страны предоставляют России спутниковые данные об этих АЭС. Во вторник Зеленский обвинил Китай в передаче изображений украинских АЭС Москве.

17:08 Видео: Украина опровергает присутствие российских войск на окраинах ВугледараС 2022 года украинские и российские войска ведут ожесточенные бои за угольный город Вугледар. Видео, размещенные в социальных сетях, показывают интенсивность конфликта, но губернатор Донецка опровергает сообщения о присутствии российских войск на окраинах города.

16:31 Украина предлагает трехлетний план производства дронов союзникамМинистр обороны Украины Рустем Уммеров объявил о трехлетнем плане производства дронов, систем радиоэлектронной борьбы и наземных роботов. Этот план был представлен во время недавних поездок в США, Великобританию, Францию, Германию и на встречу в Рамштайне. "Мы определили количество дронов, которые нам нужны, и способ их применения на тактическом, операционном и стратегическом уровнях", - объяснил министр. Этот план также включает количество оружия, которое Украина может производить, и необходимые средства. "Несколько стран уже согласились финансировать дроны и ракеты Украины", - добавил Уммеров. В прошлом году Украина якобы уничтожила или вывела из строя более 200 российских военных объектов с помощью "технологии роев дронов", в том числе российский склад боеприпасов в Торопце. Производственная мощность Украины способна производить более 3 миллионов дронов в год, но требует иностранного финансирования.

15:49 Президент Лула представляет бразильско-китайский план мира на Генеральной ассамблее ООНПрезидент Бразилии Лула да Силва представил бразильско-китайский план мира, несмотря на то, что Украина отвергла его как "разрушительный". Лула осудил "вторжение на территорию Украины", но подчеркнул необходимость создания условий для мирных переговоров между Киевом и Москвой. Китай и Бразилия впервые предложили свой шестиступенчатый план в мае. Советник Лулы по внешней политике Сельсо Аморим, как сообщается, встретится с представителями 20 стран в пятницу, чтобы заручиться дополнительной поддержкой. Представители союзников Украины не будут участвовать. Бразильско-китайский шестиступенчатый план рассматривает конфликт как "кризис" и призывает к мирной конференции, согласованной Россией и Украиной, с "справедливым обсуждением" всех мирных предложений. Этот план не упоминает территориальную целостность Украины или вывод российских войск.

15:12 Отчет: Китай разрабатывает дроны с радиусом действия 2000 км для РоссииПо данным европейских источников разведки, Россия продвигается в программе дронов с дальнобойными возможностями, разработанной и произведенной в Китае. По словам двух источников, говоривших с Reuters, впервые создаются и производятся дроны, предназначенные для использования в Украине. Как сообщается, дочерняя компания российского оборонного конгломерата Almas-Antej, IEMZ Kupol, разработала и протестировала в Китае с помощью китайских специалистов беспилотник Garpija-3. Г3, как ожидается, имеет радиус действия около 2000 километров и может нести до 50 килограммов взрывчатых веществ. По словам источников разведки, это первый случай, когда полные дроны, произведенные в Китае, были поставлены России с начала конфликта. Место производства и разрешение на массовое производство остаются неизвестными. Китай неоднократно отрицал поставки оружия России для использования в Украине.

14:29 Путин проведет заседание Совета безопасности России по ядерному сдерживаниюПрезидент России Владимир Путин проведет сегодня заседание Совета безопасности России, посвященное ядерному сдерживанию, сообщила Кремль. Это обсуждение является ответом на требование Украины использовать западные ракеты с увеличенной дальностью для атак на глубокие территории России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков описал встречу как важное событие. "Президент сделает заявление. Остальное останется засекреченным по очевидным причинам", - сказал Песков.

13:54 Песков критикует речь Зеленского в Совете Безопасности ООНКремль раскритиковал речь президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН. "Высказывать позицию, опираясь на попытку принудить Россию к миру, это большая ошибка", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия является "чемпионом мира", но только при условии обеспечения безопасности страны. Кроме того, должны быть достигнуты цели, ради которых была начата "военная операция" в Украине. Россия упорно избегает называть свою агрессивную атаку на страну войной. Москва требует от Украины отказаться от территорий, отказаться от планов вступления в НАТО и пройти так называемую "денацификацию", которую Кремль, вероятно, интерпретирует как установление зависимого от него правительства.

13:18 "Спасаем жизни" - Украина демонстрирует обучение солдат на современной системе ПВО Skynex от ГерманииМинистерство обороны Украины поделилось видео, на котором украинские солдаты обучаются на современной системе ПВО Skynex от Rheinmetall. Два из них уже используются в стране, подвергшейся нападению России, и ожидается прибытие еще двух из Германии. Skynex эффективен против ближних целей, таких как дроны. "Мы благодарны нашим партнерам за усиление возможностей ПВО Украины. Больше ПВО для Украины значит больше спасенных невинных жизней", - написано в подписи к видео.

12:42 Военная поддержка России со стороны Китая выходит за рамки обмена информациейПрезидент Украины Владимир Зеленский обвинил Китай в поставках России данных со спутников для мониторинга украинских атомных электростанций. По словам корреспондента ntv Райнера Мюнца, военная поддержка Китая России выходит далеко за рамки обмена стратегической информацией.

12:01 Украина находит своего предпочтительного посредника для окончания войны: премьер-министр Индии Нарендра МодиПо данным Politico, Украина идентифицировала своего предпочтительного посредника для прекращения войны с Россией: премьер-министр Индии Нарендра Моди. Высокопоставленный украинский чиновник сказал изданию, что Индия является лучшей надеждой Киева на заключение мирного договора, с которым могла бы жить Украина. Чиновник сказал, что Моди во время переговоров с Украиной прошлым летом был ясен в том, что Киев должен сделать некоторые уступки, но любые мирные предложения не должны включать сдачу территории России.

11:35 Потери в результате украинской атаки на российский регион БелгородПо словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате значительной украинской атаки на город, прилегающий к границе с Украиной, были ранены пять человек, четверо из которых были госпитализированы. Было повреждено большое жилое здание и 75 небольших жилых зданий, а также многочисленные автомобили, водопроводные и газовые трубы. Независимые наблюдатели расценивают украинский обстрел как ответ на российскую авиаудару по украинскому городу Харьков.

10:59 Медик украинской армии использует электронный моноколес на поле бояНа видео, опубликованном United24media и Министерством обороны Украины, показано, как медик использует электронное моноколесо на поле боя. "Обновляем динамику передвижения на фронте", - написано в подписи. Медик объясняет, что это удобно для транспортировки боеприпасов, воды, радиостанций и аккумуляторов, сохраняя обе руки свободными.

10:18 Критика в адрес BSW за уступку требованиям Путина - глава SPD КлингебльВ ответ на решение BSW председатель SPD Олаф Шольц критиковал главного эксперта Ларса Клингебля за уступку требованиям Путина. "Это уступка Путину", - сказал Клингебль. Он также заявил, "мы не можем позволить российской энергетической политике влиять на наши переговоры по внешней политике", сравнивая это с действиями бывшего правительства Путина.

После выборов в земле Бранденбург лидер СДПГ Ларс Клингебель ищет ясности в отношении целей Бундеса Сахра Вагенкнехт (БСВ) на предстоящих переговорах. "Теперь, как и в Тюрингии и Саксонии, ведутся переговоры, и мы должны сначала определить: какие основные требования у БСВ? В каком направлении движется этот альянс?" - заявил он в RBB Inforadio. Он подчеркнул, что многие люди не знают этих деталей, и внимание должно быть сосредоточено на анализе результатов выборов и создании стабильного правительства. Клингебель также упомянул, что часто слышит, как БСВ заявляет: "Мы прекратим поставки оружия в Украину завтра, и наступит мир послезавтра. Это не миролюбие, это уступка Путину". Он назвал БСВ популистской партией.

09:39 "Самый большой пропагандистский триумф Путина" - экономист критикует СМИ

Экономист Рюдигер Бахманн критикует "нормализацию сподвижников Путина в СМИ и через них" в Twitter, называя это "самым большим пропагандистским успехом" Путина. Он задается вопросом: "Почему считается приемлемым общаться с русскими фашистами, но не с германо-русскими фашистами? Оба должны быть вне досягаемости для демократов, будь то социальных или христианских". Он получает поддержку от военного эксперта Густава Гресселя, который делится записью.

08:55 Жесткие слова из Великобритании в адрес России в Совете Безопасности ООН

Британский министр иностранных дел Дэвид Ламми выступает с жесткой речью в Совете Безопасности ООН, обращаясь напрямую к руководству Кремля: "Владимир Путин, если вы запустите ракеты по украинским больницам, мы знаем, кто вы. Если вы отправите наемников в африканские страны, мы знаем, кто вы. Если вы будете убивать оппонентов в европейских городах, мы знаем, кто вы. Ваше вторжение мотивировано вашими собственными интересами. Вашими одними. Вы стремитесь расширить свой клептократический государство в клептократическую империю, построенную на коррупции, эксплуатирующей как российский народ, так и Украину".

08:28 Украина сообщает о российских атаках с помощью дронов и ракет

Украинские ВВС сообщают об атаке России дронами и ракетами ночью. Из них 28 дронов и 4 ракеты были перехвачены. Пока нет предварительных сообщений о жертвах или ущербе.

07:48 ИСВ: российские войска приближаются к окраинам Вугледар - нет значительного стратегического успеха

Российские войска достигли окраин Вугледара, согласно Институту изучения войны (ИСВ), усиливая свою наступательную операцию вблизи поселения. Однако американский think tank не видит значительного стратегического успеха для дальнейших наступлений на западной части Донбасса, если город будет захвачен. Скорость захвата будет зависеть от того, отступят ли украинские войска или будут участвовать в затяжных боях с российскими войсками. Украинский канал Deepstate сообщал вчера, что 72-я механизированная бригада продолжает защищать город. Даже если Вугледар будет захвачен, российское наступление не сразу обеспечит существенные тактические преимущества, поскольку окружающая местность трудно преодолима и не предоставляет важных логистических маршрутов, согласно ИСВ.

07:06 "Высоко сложная и успешная операция" - Украина сообщает о освобождении в Харьковской области

Военная разведка Украины сообщает об освобождении электростанции в Вовчанске в Харьковской области возле границы с Россией в результате "высоко сложной и успешной операции". "Украинская военная разведка систематически очистила станцию, вступая в ближний бой с врагом в плотных зданиях, с отдельными случаями рукопашной схватки с врагом", - говорится в заявлении, сопровождаемом видеозаписью. Электростанция была "пропагандистским оплотом" и была плотно охраняема профессиональными российскими подразделениями.

06:31 Российские законодатели предлагают законопроект против "пропаганды намеренного бесплодия"

Российские законодатели выступают за запрет "пропаганды намеренного бесплодия". "Мы начали рассматривать законопроект, который запрещает пропаганду намеренного бесплодия", - объявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в онлайн-медиа. По сути, это будет "запрет на идеологию бесплодия". "Большая и любящая семья - это основа сильного государства", - добавляет Володин. Россия борется с демографическим кризисом и низкими показателями рождаемости, которые усугубляются военным конфликтом в Украине.

06:05 Командир литовской бригады немецких вооруженных сил вступает в должность в Восточной Европе

Будущий командир литовской бригады, бригадный генерал Кристоф Хубер, прибыл, чтобы вступить в должность в балтийской стране НАТО. Он сейчас готовится к своей роли в 45-й бронетанковой бригаде, как объявила немецкая армия в Twitter. Цель состоит в том, чтобы создать боеготовую бригаду, которая существенно внесет вклад в национальную и альянсовую оборону через сдерживание. В ответ на агрессивное поведение России немецкое правительство пообещало постоянно разместить боеготовый подразделение в Литве. Планируется присутствие до 5000 солдат.

05:44 Любек передает использованные пожарные автомобили Украине

Город Любек передал несколько использованных пожарных автомобилей представителям Украины для дальнейшего использования. Четыре пожарных автомобиля и скорая помощь - бывшие автомобили добровольной пожарной команды - были переданы в начале недели. "Обычно они продаются на аукционе. Но после запроса от украинской благотворительной организации мы отремонтировали их и теперь можем передать их Украине с чистой совестью, чтобы они могли там использоваться", - говорит Хеннинг Виттен, руководитель отдела техники в профессиональной пожарной службе Любека.

04:45 Писториус подчеркивает срочное оснащение немецкой армии к 2029 году

Министр обороны Борис Писториус подчеркивает важность быстрого вооружения немецкой армии. К 2029 году следует учитывать завершение военной реабилитации России и потенциальное военное нападение на территорию НАТО, заявил политик от СДПГ в ответ на агрессивное вторжение России в Украину. "Вот почему так важно как можно быстрее справиться с этой угрозой", - объяснил он во время визита в 36-й полк боевых вертолетов "Курхessen" немецкой армии в Фритцаре, северный Гессен.

15:13 Россия полагается на прибыль от газа для значительных военных расходов

Бюджетный план России на 2025 год предусматривает существенный доход от нефти и газа. Несмотря на западные санкции, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на правительственном заседании в Москве, что государственные доходы должны вырасти на 12 процентов до 40,3 триллиона рублей (около 390 миллиардов евро). Доля энергетического сектора в доходах прогнозируется на уровне почти три четверти. Отчеты свидетельствуют о том, что будущий бюджет направлен на войну против Украины и значительное военное производство. Планируется выделить 13,2 триллиона рублей на военные расходы, сообщает финансовое новостное агентство Bloomberg из Москвы. В целом, 40 процентов всех расходов направляется на оборону и внутреннюю безопасность - больше, чем на образование, здравоохранение, социальные услуги и экономику вместе взятые.

14:10 Парламент России упрощает криминальную вербовку

Парламент России принял законопроект, разрешающий военным вербовать подозреваемых в преступлениях для наступления в Украине. Проект, принятый Государственной Думой, позволяет даже несудимым подозреваемым добровольно поступать на службу в армию. Если они будут отмечены или ранены в бою, то обвинения против них будут сняты. Этот закон все еще должен быть утвержден верхней палатой и подписан президентом Владимиром Путиным.

13:05 Баerbock предлагает столпы мирного плана

Министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbок излагает ключевые элементы потенциальных мирных переговоров для прекращения российского вторжения в Украину. "Мир означает сохранение Украины как свободной и независимой нации. Это означает гарантии безопасности", - говорит политик от "Зеленых" во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. "Когда мы говорим о мире, мы имеем в виду справедливый и долговечный", - подчеркивает Баerbок. Она добавила: "Когда мы говорим о мире для Украины, это означает гарантировать, что прекращение боевых действий не предвещает новую волну подготовки в России". Это относится tanto к Украине, как и к Молдове или Польше. Мир должен быть справедливым и долговечным.

12:21 Блинкен обвиняет Китай и Иран в ООН

Госсекретарь США Энтони Блинкен требует более решительных действий против союзников России в войне в Украине во время заседания Совета Безопасности ООН. "Самый быстрый путь вперед - это прекратить помощь Путину", - говорит Блинкен во время высокого уровня заседания Совета Безопасности ООН на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он также призывает к справедливому миру, соответствующему принципам Устава ООН. В частности, Блинкен обращает внимание на поддержку, которую получает Россия от Северной Кореи и Ирана.

21:45 Китай: "Мы не участвуем в конфликте в Украине"

Министр иностранных дел Китая Ван И призывает Совет Безопасности ООН усилить усилия по посредничеству в мирных переговорах по Украине. "Приоритет отдается трем принципам: нет расширению зоны боевых действий, нет эскалации боевых действий и нет провокаций со стороны любой стороны", - говорит Ван во время заседания совета, на котором присутствует президент Украины Владимир Зеленский. Ван также подчеркивает нейтралитет Китая. "Китай не инициировал кризис в Украине, и мы не участвуем в нем", - говорит он. Запад обвиняет Китай в участии в украинском вторжении, в том числе в поставках компонентов вооружения.

21:09 Зеленский Совету Безопасности: "Война не исчезнет"

Президент Украины Владимир Зеленский выражает серьезные сомнения в желании России вести переговоры об окончании текущего вторжения в его страну. Россия совершает международное преступление, говорит Зеленский, имея в виду президента России Владимира Путина во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. "Поэтому эта война не исчезнет. Поэтому эту войну нельзя урегулировать переговорами", - говорит Зеленский. Он добавил: "Действие заслуживает реакции".

20:00 Тrump о войне в Украине: "Нам нужно уйти"

По словам республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, США должны прекратить участие в войне в Украине. Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис - соперник Трампа на выборах - привели США к этому конфликту, говорит Трамп во время предвыборного мероприятия в Джорджии. "Теперь они не могут нас вытащить. Они не могут справиться с этим". Только с ним как президентом США смогут покинуть войну: "Я займусь этим. Я договоримся об уходе. Нам нужно уйти".

19:30 США отправят новую военную помощь Украине

США собираются отправить новую военную помощь Украине, оцениваемую примерно в 375 миллионов долларов, согласно источникам. Этот пакет включает в себя среднедиапазонные кластерные боеприпасы, различные ракеты, артиллерию и бронетехнику, сообщает источник из правительства США. Официальное объявление ожидается завтра. Эта новая помощь представляет собой один из самых значительных недавно утвержденных пакетов. Он включает в себя изъятие оружия из запасов США для ускорения его поставки в Украину. С этой последней партией США предоставили Украине более 56,2 миллиарда долларов военной помощи с начала российского вторжения в 2022 году.

Узнайте о предыдущих событиях здесь.

Международная комиссия могла бы сыграть решающую роль в переговорах о прекращении огня и создании условий для мирных переговоров между Украиной и Россией, учитывая напряженность между двумя нациями.

В свете эскалации ядерных угроз со стороны России было бы разумно, если бы Комиссия активно участвовала в переговорах со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Россией, чтобы предотвратить любую потенциальную катастрофическую ядерную инцидент.

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