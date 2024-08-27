- Появятся новые проблемы вдоль Сены, и вряд ли бактерии представляют наибольшую опасность.

Перед Паралимпийскими играми в Париже на Сене поднимается новый спор. После длительной дискуссии о чистоте реки для соревнований паралимпийские спортсмены теперь выражают свои опасения. Немецкий триатлет Мартин Шульц обсудил этот вопрос со спортивным информационным агентством SID, заявив, что качество воды в Сене "отнюдь не идеально", но основная проблема - течение.

Ранее спортсмены критиковали турбулентность реки в конце июля во время летних игр. "Течение было очень сильным", - сказал немецкий триатлет Тим Хеллиг после соревнований. "Меня унесло на 10, может быть, даже на 20 метров после первого буя". Течение заставило пловцов на время потерять контроль и столкнуться друг с другом. "Было довольно жесткое соревнование", - сказал Хеллиг. "Почти настоящая схватка в воде", - добавил его товарищ по команде Йонас Шомбург.

Шульц прокомментировал, что течение во время летних игр уже было на грани даже для опытных пловцов. "Многие паралимпийские спортсмены не могут плыть против течения. В лучшем случае они остаются на месте. Многие даже плывут назад".

"Загрязненный" дуатлон

Если триатлон на Паралимпийских играх не сможет состояться по плану, уже разработаны планы contingency, сказал Шульц SID. Один из вариантов - перенести соревнование. Другой - чтобы паралимпийские спортсмены плыли вниз по Сене. Если соревнование в Сене будет невозможным для паралимпийских спортсменов, его придется заменить дуатлоном, включающим велоспорт и бег.

"Будет чувство обмана", - сказал Шульц. Соревнование будет проходить в других условиях, оно будет искажено. "Это все равно что убрать пять дисциплин из десятиборья", - сказал Шульц. Некоторые спортсмены, которые не так сильны в плавании, получат преимущество. Другие, которые особенно хороши в воде, окажутся в невыгодном положении.

Организаторы Парижских игр назвали их "Открытые игры", проводя соревнования в знаковых зданиях и местах. 3x3 баскетбол проходил на площади Согласия, конные соревнования - в Дворце Версаля, пляжный волейбол - возле Эйфелевой башни. Они также хотели создать знаковые образы триатлона вдоль Сены. Они планируют сделать то же самое для Паралимпийских игр, несмотря на критику загрязненности и турбулентности реки.

Шульц, которого считают фаворитом на золотую медаль, понимает, почему организаторы хотели провести паралимпийский триатлон в центре города. "Это стимул, это великолепное зрелище для мира", - сказал он. Соревнование в тени Эйфелевой башни "особое", но "это сложная ситуация. С рекой всегда риск".

Случаи заболеваний после гонок на Сене

В конце летних Олимпийских игр в середине августа сообщалось о заболеваниях среди спортсменов из разных стран, которые участвовали в гонках на Сене. Трое из четырех немецких пловцов в открытой воде и пловцов пожаловались на симптомы, в том числе тошноту, рвоту и диарею. Двоим из них потребовалось амбулаторное лечение.

В последние годы Франция инвестировала 1,4 миллиарда евро в очистку Сены. Успех проекта вызывал сомнения из-за устаревшей канализационной системы. В Париже дождевая вода и сточные воды sometimes делят одни и те же трубы, и когда система перегружена, они тоже текут в Сену. После сильных дождей в начале летних игр предел для бактерий E. coli в реке был превышен несколько раз. В результате мужской триатлон пришлось отложить на день. Не подтверждено, были ли заболевания среди спортсменов позже связаны напрямую с Сеной.

Несмотря на опасения паралимпийских спортсменов по поводу качества воды и течения в Сене для предстоящего триатлона, организаторы Парижских игр твердо намерены проводить соревнования на знаковых достопримечательностях, в том числе гонку вдоль Сены. Если триатлон не сможет состояться по плану, альтернативой может стать дуатлон, включающий велоспорт и бег, признает немецкий триатлет Мартин Шульц.

Кроме того, сообщения о заболеваниях среди спортсменов, участвовавших в гонках на Сене во время летних Олимпийских игр, добавляют беспокойства о чистоте реки. Трое из четырех немецких пловцов в открытой воде и пловцов сообщили о симптомах, в том числе тошноту, рвоту и диарею, после соревнований в реке, although связь между заболеваниями и Сеной не подтверждена.

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