Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиПаралимпийские игры

Появятся новые проблемы вдоль Сены, и вряд ли бактерии представляют наибольшую опасность.

Во время Олимпийских игр в Париже возник конфликт на берегу Сены. Даже до Паралимпиады начались протесты паралимпийских спортсменов.Hauptsächlich geht es nicht um Fragen der Sauberkeit.

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут

- Появятся новые проблемы вдоль Сены, и вряд ли бактерии представляют наибольшую опасность.

Перед Паралимпийскими играми в Париже на Сене поднимается новый спор. После длительной дискуссии о чистоте реки для соревнований паралимпийские спортсмены теперь выражают свои опасения. Немецкий триатлет Мартин Шульц обсудил этот вопрос со спортивным информационным агентством SID, заявив, что качество воды в Сене "отнюдь не идеально", но основная проблема - течение.

Ранее спортсмены критиковали турбулентность реки в конце июля во время летних игр. "Течение было очень сильным", - сказал немецкий триатлет Тим Хеллиг после соревнований. "Меня унесло на 10, может быть, даже на 20 метров после первого буя". Течение заставило пловцов на время потерять контроль и столкнуться друг с другом. "Было довольно жесткое соревнование", - сказал Хеллиг. "Почти настоящая схватка в воде", - добавил его товарищ по команде Йонас Шомбург.

Шульц прокомментировал, что течение во время летних игр уже было на грани даже для опытных пловцов. "Многие паралимпийские спортсмены не могут плыть против течения. В лучшем случае они остаются на месте. Многие даже плывут назад".

"Загрязненный" дуатлон

Если триатлон на Паралимпийских играх не сможет состояться по плану, уже разработаны планы contingency, сказал Шульц SID. Один из вариантов - перенести соревнование. Другой - чтобы паралимпийские спортсмены плыли вниз по Сене. Если соревнование в Сене будет невозможным для паралимпийских спортсменов, его придется заменить дуатлоном, включающим велоспорт и бег.

"Будет чувство обмана", - сказал Шульц. Соревнование будет проходить в других условиях, оно будет искажено. "Это все равно что убрать пять дисциплин из десятиборья", - сказал Шульц. Некоторые спортсмены, которые не так сильны в плавании, получат преимущество. Другие, которые особенно хороши в воде, окажутся в невыгодном положении.

Организаторы Парижских игр назвали их "Открытые игры", проводя соревнования в знаковых зданиях и местах. 3x3 баскетбол проходил на площади Согласия, конные соревнования - в Дворце Версаля, пляжный волейбол - возле Эйфелевой башни. Они также хотели создать знаковые образы триатлона вдоль Сены. Они планируют сделать то же самое для Паралимпийских игр, несмотря на критику загрязненности и турбулентности реки.

Шульц, которого считают фаворитом на золотую медаль, понимает, почему организаторы хотели провести паралимпийский триатлон в центре города. "Это стимул, это великолепное зрелище для мира", - сказал он. Соревнование в тени Эйфелевой башни "особое", но "это сложная ситуация. С рекой всегда риск".

Случаи заболеваний после гонок на Сене

В конце летних Олимпийских игр в середине августа сообщалось о заболеваниях среди спортсменов из разных стран, которые участвовали в гонках на Сене. Трое из четырех немецких пловцов в открытой воде и пловцов пожаловались на симптомы, в том числе тошноту, рвоту и диарею. Двоим из них потребовалось амбулаторное лечение.

В последние годы Франция инвестировала 1,4 миллиарда евро в очистку Сены. Успех проекта вызывал сомнения из-за устаревшей канализационной системы. В Париже дождевая вода и сточные воды sometimes делят одни и те же трубы, и когда система перегружена, они тоже текут в Сену. После сильных дождей в начале летних игр предел для бактерий E. coli в реке был превышен несколько раз. В результате мужской триатлон пришлось отложить на день. Не подтверждено, были ли заболевания среди спортсменов позже связаны напрямую с Сеной.

Несмотря на опасения паралимпийских спортсменов по поводу качества воды и течения в Сене для предстоящего триатлона, организаторы Парижских игр твердо намерены проводить соревнования на знаковых достопримечательностях, в том числе гонку вдоль Сены. Если триатлон не сможет состояться по плану, альтернативой может стать дуатлон, включающий велоспорт и бег, признает немецкий триатлет Мартин Шульц.

Кроме того, сообщения о заболеваниях среди спортсменов, участвовавших в гонках на Сене во время летних Олимпийских игр, добавляют беспокойства о чистоте реки. Трое из четырех немецких пловцов в открытой воде и пловцов сообщили о симптомах, в том числе тошноту, рвоту и диарею, после соревнований в реке, although связь между заболеваниями и Сеной не подтверждена.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Рехм имеет титул лучшего в мире пара-троеборья
Спорт

Искусственный планеры рехм встречаются с настоящими конкурентами неожиданно

Искусственный планеры рехм встречаются с настоящими конкурентами неожиданно Маркус Рем, непобедимый чемпион в соревнованиях по длинному прыжку, готовится к Паралимпиаде в Париже. Его давняя мечта преодолеть впечатляющую дистанцию в 9 метров, похоже, отходит на второй план из-за более жесткой конкуренции на этот раз. Его соперники больше не просто противники, они

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Ник Шумахер не получает постоянное место гонщика у Williams.
Спорт

Уильямс выбрал Колапинто вместо Шумахера

- Уильямс выбрал Колапинто вместо Шумахера Мечты Мика Шумахера о возвращении в стабильное место в Формуле 1 в ближайшем будущем получили удар. Историческая британская команда «Уильямс» решила взять аргентинца из Формулы 2, Франко Колантино, чтобы заменить несчастного американского гонщика Логана Сарджента на оставшуюся часть сезона. Шумахер также претендовал на эту

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Противоборствующие Силы Венесуэлы: Обладают Силной Планом мирно устранить Мадуро
Политика

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро После спорных выборов в Венесуэле оппозиционная фигура Мария Кортина Мачадо в интервью Reuters во вторник через видеосвязь предположила, что президента Николаса Мадуро можно мирным путем сместить с власти. Она верила, что мирные демонстрации и международное давление могут сделать это реальностью. Несмотря на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Психоделические вещества, подобные ЛСД, не только распространены на социальных мероприятиях, но и...
Здоровье

Размышляя над нашим взглядом на мир, потребитель выражает свое мнение о сосуществовании с психоделиками

Психоделики, традиционно ассоциирующиеся с развлекательным использованием, вновь получают признание в сфере медицинской дискуссии. Взгляды на повседневную жизнь, включающие в себя вещества, подобные ЛСД и МДМА, изучаются.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно