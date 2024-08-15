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Погрузка железнодорожных вагонов в Танзанию

В менеджерском железнодорожном регионе Танзании отправлены реконструированные вагоны из Германии. Дальнейший рейс начинается в порту Мукран на Ругене.

 and  John Stellmacher
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Вагон из Германии грузится на судно для перевозки в Танзанию.
Вагон из Германии грузится на судно для перевозки в Танзанию.

- Погрузка железнодорожных вагонов в Танзанию

Всего 30 двухъярусных вагонов из списанного парка Deutsche Bahn AG и два локомотива отправляются из порта в Мукране на Рюгене в Танзанию. Восточноафриканская страна в настоящее время строит новую железнодорожную сеть длиной 1200 километров.

Тяжелое грузовое судно перевозит шесть вагонов

Сотрудники компании Baltic Port Services (BPS) готовят вагоны и локомотивы к эксплуатации в Танзании в Мукране. После первоначальной поставки шести вагонов в прошлом году тяжелое грузовое судно "BBC Amber" теперь перевозит еще шесть вагонов в Восточноафриканскую страну.

Следующая перевозка предположительно включит в себя первый локомотив, который будет перевезен в танзанийский город Дар-эс-Салам. Заказчик - Tanzania Railways Corporation (TRC). По словам сотрудника TRC, цитируемого в отчете железнодорожной промышленности "Rail Business", эксплуатация с двухъярусными вагонами начнется позже в этом году. Первые железнодорожные линии в Танзании были построены во время немецкого колониального правления в конце 19 века в то время, как Восточная Африка была немецкой.

Во время капитального ремонта и технического обслуживания в Мукране вагоны, построенные в 1994 году в Гёрлице, получили новое покрытие, проверялись и заменялись тележки, подшипники колес и тормоза, а также готовилось установка кондиционирования воздуха.

Кузова нужно переоборудовать

Кроме того, 30-летние вагоны нужно переоборудовать на центрально-буферные кузова, объясняет директор BPS Ульрих Рюдлер. Для его компании, основанной в 2014 году, это "одна из крупнейших заказов на данный момент", сказал он. Приведение вагона в рабочее состояние занимает примерно восемь недель.

BPS в Мукране имеет 27 сотрудников и является частью группы Enon, холдинговой компании, ориентированной на железнодорожный сектор. BPS специализируется на ремонте и техническом обслуживании железнодорожных транспортных средств. "Я бы описал нас как мастерскую. Самое старое, что мы здесь восстановили, - паровоз 1911 года", - сказал Рюдлер.

Tanzania Railways Corporation (TRC) ответственна за предстоящую перевозку первого локомотива в Дар-эс-Салам. Это будет обрабатываться тяжелым грузовым судном "BBC Amber".

Ульрих Рюдлер, директор BPS, упомянул, что переоборудование 30-летних вагонов на центрально-буферные кузова является значительной частью этого проекта, делая его одним из крупнейших заказов для его компании.

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