- Погруженная яхта на Сицилии: дайверы углубляются в воду

Следуя опрокидыванию роскошной парусной яхты у берегов Сицилии, опытные ныряльщики успешно проникли в корпус судна. Для этого ныряльщики, имеющие опыт в пещерном плавании, были вынуждены разбить подводное стекло толщиной три сантиметра. Об этом сообщило итальянское новостное агентство ANSA, ссылаясь на местное пожарное управление. Они проникли на яхту "Бейезиан" через узкий проем, но еще не достигли каютных помещений внизу, где предположительно находятся шестеро человек, судьба которых неизвестна.

"Бейезиан", длина которого составляет примерно 50 метров, покоится на глубине 49 метров на дне океана. По данным пожарного управления, судно лежит на боку, что делает подводные операции более сложными. Вчера команда спасателей-пожарных смогла обследовать некоторые районы под мостиком судна.

"Бейезиан" потерпел крушение в результате жестокого шторма с сильным ветром ранним утром в понедельник, недалеко от порта Порчелло. На борту находилось 22 пассажира. Семнадцать человек были успешно спасены и доставлены на берег после инцидента. Сначала считалось, что пропали семь человек, но затем одно тело было найдено в воде. Поиски шестерых пропавших без вести продолжаются.

Официальные отчеты идентифицируют шестерых пропавших без вести как четырех британских подданных и двух граждан США. В их числе британский предприниматель Майк Линч и его дочь, а также две пары.

Извлечение пассажиров оказалось сложной задачей, подобной операции по спасению "Коста Конкордии". Лайнер затонул у берегов Тосканы в 2012 году, что привело к трагической гибели 32 человек. Как выразился один из участвующих ныряльщиков, "Бейезиан" - это миниатюрная "Конкордия".

Ныряльщики в настоящее время пытаются выполнить сложную задачу моряка, исследуя затопленный корпус "Бейезиана" в целях спасения. Несмотря на успех в проникновении на яхту, узкий проем предоставляет ограниченное пространство, подобное сложностям, с которыми столкнулись во время операции по спасению "Коста Конкордии".

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