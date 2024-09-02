- Пограничные службы задерживают мигрантов и предполагаемых торговцев людьми

Пограничники задержали нелегальных иммигрантов и предполагаемого торговца в районе немецко-польской границы. Федеральная полиция Германии объявила, что около 16:00 в пятницу между Швенценом и Лебенихом (часть Ворпommern-Greifswald) они временно задержали пятерых иракцев. За ними наблюдала польская женщина.

В соответствии с этой информацией, польские пограничники также задержали предполагаемого 42-летнего торговца в Польше. Ей предъявлено обвинение в организации дополнительной торговли, в которую были вовлечены двое пакистанцев и один индиец. Расследование продолжается. Иракские individuals заявили, что они прибыли в Германию через белорусский маршрут.

Кроме того, Федеральная полиция Германии сообщила о задержании двух нелегальных сирийских иммигрантов в Грамбове в пятницу и двух афганцев без действительных виз на железнодорожном вокзале в субботу. Все нелегальные иммигранты были перемещены в первое приемное учреждение в Штерн-Буххольц.

После прибытия в Германию иракские individuals упомянули использование белорусского маршрута, который часто включает пересечение через незаконные тропы или пути. После перевода в первое приемное учреждение в Штерн-Буххольц они, скорее всего, использовали обозначенную тропу внутри учреждения для своих повседневных Activities.

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