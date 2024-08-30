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Погода в Саксонии отрицательно влияет на урожайность зерновых.

В этом году Саксония ожидает значительно меньший урожай зерна по сравнению с предыдущим годом.ovilь Шах, основные культуры, такие как winter wheat, испытывают отрицательное воздействие, но также есть заметные благоприятные отклонения.}

 and  Hanna Hofmann
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В Саксонии в зимний период под культивирование рапса используется около 107 000 гектаров.
В Саксонии в зимний период под культивирование рапса используется около 107 000 гектаров.

- Погода в Саксонии отрицательно влияет на урожайность зерновых.

Из-за ледяных ночей в апреле урожайность зерна в Саксонии в этом году прогнозируется ниже, чем в прошлом, и составит примерно 66,6 децилитра на гектар. Эта цифра на 5,6 децилитра меньше, чем в прошлом году, и ниже среднего показателя за шесть лет. Однако по сравнению с общенациональным средним показателем 65,6 децилитра на гектар, Саксония, как ожидается, будет иметь немного более высокую урожайность зерна.

Приблизительно 353 700 гектаров используется для выращивания различных зерновых культур, за исключением кукурузы, в Саксонии. На основе предварительных данных урожай зерна в Саксонии ожидается примерно 2,4 миллиона тонн, что на 200 000 тонн меньше, чем в прошлом году.

Ячмень раннего посева как островок оптимизма

Основные потери произошли в значимых видах зерновых, таких как зимняя пшеница, зимний ячмень и зимняя рапс. Ледяные ночи в апреле и вредители, которые процветали из-за влажной осени прошлого года, отрицательно сказались на зимней рапсе, что привело к урожайности 29,5 децилитра на гектар. Зимняя рапс культивируется на почти 107 000 гектаров в Саксонии.

Несмотря на общее снижение, есть и положительные исключения: ранний ячмень, с ожидаемой урожайностью 59,9 децилитра на гектар, превзошел свой прошлогодний результат в 45,7 децилитра на гектар. Также ожидаются более высокие урожаи для овса и ранней пшеницы.

В свете более низкой урожайности зерна в Саксонии в этом году фермеры, как ожидается, будут больше сосредоточены на уборке урожая, чтобы компенсировать любые возможные потери. Более высокий ожидаемый урожай раннего ячм

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