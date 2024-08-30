- Погода в летнее время в Нижней Саксонии и Бремене демонстрировала различные температуры и общую теплоту.

Нижняя Саксония и Бремен пережили летние месяцы, полные взлётов и падений, но в целом тёплые. По данным немецкого метеорологического службы (DWD), в этом году наблюдались турбулентные явления, такие как торнадо, водовороты и осенние ветры. Средняя температура в Нижней Саксонии с июня по август составила 17,9°C, что немного превышает историческую норму 16,2°C за период с 1961 по 1990 год.

В результате сильных грозовых бурь сформировались сильные торнадо. Водовороты были зафиксированы вблизи Бorkum из-за дождевых ливней, а вдоль побережья дули осенние ветры со скоростью до 127 километров в час. Кроме того, зафиксирован избыток осадков - около 253 литров на квадратный метр по сравнению с нормой 219 литров на квадратный метр. Однако количество солнечных часов увеличилось до 675 за последние три месяца, что контрастирует с 583 часами в период с 1961 по 1990 год.

По данным DWD, в Бремене летняя погода была типичной для этого региона - переменчивой, но тёплой. Средняя температура составила 18°C, что немного выше нормы за период с 1961 по 1990 год. Количество осадков в Бремене с июня по август также было выше, составив в среднем 245 литров на квадратный метр по сравнению с нормой 219 литров на квадратный метр. Количество солнечных часов составило 675, что контрастирует с долгосрочной нормой 589 часов.

Лето в Германии в целом было значительно теплее, чем обычно, со средней температурой 18,5°C, что на 2,2°C выше нормы за период с 1961 по 1990 год, что делает его 28-м подряд тёплым летом. Наиболее сильная летняя жара наблюдалась в южных и восточных регионах Германии. Количество солнечных часов летом увеличилось почти на 15% по сравнению с нормой за период с 1961 по 1990 год, составляющей 614 часов.

С июня по август количество осадков в Германии составило примерно 240 литров на квадратный метр, что сопоставимо с нормой за период с 1961 по 1990 год. Однако наблюдались существенные региональные различия, с более чем 600 литров на квадратный метр, зафиксированными в Альпийских регионах, в то время как в некоторых районах северо-востока было крайне сухо, с менее чем 150 литров на квадратный метр. В некоторых засушливых районах за несколько часов выпало столько же осадков, сколько обычно выпадает за три месяца.

Метеорологическая служба рекомендует установить временные барьеры вдоль побережья из-за увеличения частоты осенних ветров, некоторые из которых были шириной не более 30 см. Несмотря на избыток осадков, многие регионы Германии, в том числе Нижняя Саксония и Бремен, отметили значительное увеличение количества солнечных часов летом.

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