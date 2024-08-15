- Погода в Гессоне ясная до облачной

После недавней жары, гроз и сильных дождей погода наконец-то успокаивается. По данным Deutschen Wetterdienst (DWD) в Оффенбахе, в четверг в Гессене будет облачно с прояснениями без осадков. Температура будет варьироваться от 26 до 31°C, в горах - от 22 до 25°C.

В пятницу погода будет облачно с прояснениями или солнечной без осадков, температура составит от 27 до 31°C, в горах - около 24°C. В субботу возможны редкие дожди. Температура будет варьироваться от 24 до 28°C, в горах - около 20°C.

Успокоение погоды после предыдущей жары, гроз и сильных дождей - настоящее облегчение. Как сообщает DWD, погода в Гессене в воскресенье будет похожа на четверг, оставаясь облачной без осадков.

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