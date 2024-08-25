- Подземный поезд сталкивается с головной столкновением с тележкой.

Поезд на линии S9 в Гелзенкирхене столкнулся с тележкой супермаркета. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, как сообщили национальные власти. Работа поездов не была нарушена инцидентом. Инцидент произошел около 23:00 в пятницу, когда поезд двигался между станциями Гелзенкирхен-Буэр и Вестерholt. Даже с применением экстренного торможения водитель не смог избежать столкновения с препятствием.

Водитель и член экипажа поезда собрали обломки тележки, завершили поездку и в конечном итоге припарковали поезд на боковой ветке в Реклингхаузене. Федеральная полиция начала расследование возможного препятствования движению поездов. В настоящее время они собирают свидетельские показания.

Водитель упомянул, что видел брошенную тележку супермаркета на путях перед столкновением, но было уже слишком поздно, чтобы предотвратить столкновение. Несмотря на инцидент, некоторые пассажиры решили продолжить свою поездку на метро, воспользовавшись альтернативным поездом.

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